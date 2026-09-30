'ദീപാവലിക്ക് പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പൂർണ നിരോധനമില്ല, സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
പടക്കങ്ങളുടെ പൂർണമായ നിരോധനം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
By ANI
Published : September 30, 2026 at 4:13 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ദീപാവലി വേളയിൽ ചില തരം പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്നും എന്നാൽ അതിന് കൃത്യമായ സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് പൂർണമായ നിരോധനമോ അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണമില്ലാത്ത ഉപയോഗമോ അനുവദിക്കില്ലെന്നും കോടതി അറിയിച്ചു. പടക്കങ്ങളുടെ പൂർണമായ നിരോധനം ദീപാവലി ആഘോഷിക്കുന്നവരുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാമെന്നും അതേസമയം ദിവസം മുഴുവൻ പടക്കം പൊട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നത് പരിസ്ഥിതിയെയും കുട്ടികൾ, വയോധികർ, രോഗികൾ തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ജസ്റ്റിസ് എം.എം. സുന്ദരേഷ്, ജസ്റ്റിസ് പി.ബി. വരാലെ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
പൂർണമായ നിരോധനത്തിന് സമ്മതിക്കില്ല. അതുപോലെ 24 മണിക്കൂറും അവ പൊട്ടിക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അനുവദനീയമായ പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായ സമയക്രമം നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ കൈവരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും കോടതി ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. കടുത്ത വായു മലിനീകരണം നിലനിൽക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഡൽഹി-എൻസിആറിലും മറ്റ് വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന വിഷയമാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്.
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ചില നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 'ലാരി' (തുടർച്ചയായി പൊട്ടുന്ന പടക്കങ്ങൾ) പോലുള്ള പടക്കങ്ങൾ അനുവദിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം അംഗീകരിക്കാൻ താത്പര്യമുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് സൂചിപ്പിച്ചു.ബേരിയം അടങ്ങിയ പടക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സിപിസിബി (CPCB) റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ഒക്ടോബർ 15 വരെ സമയം വേണമെന്ന് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത്തരം പടക്കങ്ങളുടെ പുറത്ത് വച്ചുള്ള പരീക്ഷണം ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബെഞ്ച് ഈ ആവശ്യം അനുവദിക്കുകയും ഏതൊക്കെ വിഭാഗം പടക്കങ്ങൾ അനുവദിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു.
ശബ്ദനിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ചില പ്രത്യേക വിഭാഗം പടക്കങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ജൂലൈ മാസത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിനോട് (CPCB) ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഡൽഹിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പടക്കങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, വിൽപ്പന, ഉപയോഗം എന്നിവ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദേശങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായാണ് ഈ നടപടികൾ. ഡൽഹിയിൽ പടക്കങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് കോടതി നേരത്തെ പൂർണ്ണ വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് 2025-ലെ ദീപാവലിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിമിതമായ കാലയളവിൽ ഡൽഹി-എൻസിആർ (Delhi-NCR) മേഖലയിൽ അംഗീകൃത 'ഗ്രീൻ പടക്കങ്ങൾ' (green firecrackers) വിൽക്കാനും പൊട്ടിക്കാനും അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.
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