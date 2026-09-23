സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ദേശവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാന് നിര്ദേശിക്കണം; ഹർജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി
അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായ ഹിതേന്ദ്ര കുമാർ പർസോത്തംഭായ് ഗാധിയ നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള മറ്റൊരു ഹർജിക്കൊപ്പം ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ബെഞ്ച് നിരസിച്ചു.
By PTI
Published : September 23, 2026 at 1:24 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ദേശവിരുദ്ധ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഹർജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി. ദേശവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, മീമുകൾ എന്നിവ കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യാനും തടയാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളോടും നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജിയാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് തള്ളിയത്.
അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായ ഹിതേന്ദ്ര കുമാർ പർസോത്തംഭായ് ഗാധിയയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ വരുൺ സിൻഹയുടെ വാദങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് അംഗീകരിച്ചില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിലുള്ള മറ്റൊരു ഹർജിക്കൊപ്പം ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ബെഞ്ച് നിരസിച്ചു. "നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് നിയമപരമായ മാർഗങ്ങൾ തേടാവുന്നതാണെന്ന്" ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"ഇന്ത്യയുടെ പരമാധികാരത്തിനും അഖണ്ഡതയ്ക്കും എതിരായ ദേശവിരുദ്ധ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും/പ്രസ്താവനകളും എക്സ് കോർപ്പ് (X Corp), ഫേസ്ബുക്ക്, യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്ട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഹർജിക്കാരൻ ഈ റിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചതെ"ന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
'സിജെപി' (CJP) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടം സൃഷ്ടിച്ച സുരക്ഷാ ഭീഷണികളും ഒപ്പം എസ്എംഎസ്, വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ എന്നിവയിലൂടെയുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രചാരണവും കാരണം ദേശീയ തലസ്ഥാനവും പല സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളും ബന്ദികളാക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായെന്നും" ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വ്യാജ വാർത്തകളും പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളും പ്രസംഗങ്ങളും പ്രചരിക്കുന്നത് വർഗീയ സൗഹാർദ്ദത്തിനും ക്രമസമാധാനത്തിനും ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയുയർത്തുകയും രാജ്യത്ത് അസ്വസ്ഥതയും പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
"വർഗീയ സൗഹാർദ്ദം, ദേശീയ അഖണ്ഡത, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പൊതുജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും വിവരമില്ലാത്ത ജനക്കൂട്ടത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണഘടനാപരമായ പദവി വഹിക്കുന്നവരുടെ അധികാരം ദുർബലപ്പെടുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ (എക്സ് കോർപ്പ്, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്ട്സ്ആപ്പ് എന്നിവയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചവ) തടയുന്നതിനോ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനോയുള്ള 'റിട്ട് ഓഫ് മാൻഡമസ്' പുറപ്പെടുവിക്കണം" എന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾക്ക് പുറമെ, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തെയും ഹർജിയിൽ കക്ഷികളാക്കിയിരുന്നു.
Also Read: ബാങ്കിൽ പോകാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇടപാടുകൾ വേഗത്തിലാക്കുക, വരുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധി