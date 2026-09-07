'ആരവല്ലി പാനല് രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ'; അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് സമയം നീട്ടാന് വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആറ് മാസം കൂടി സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന ആരവല്ലി പാനലിൻ്റെ ആവശ്യം സുപ്രീം കോടതി നിരസിച്ചു.
By PTI
Published : September 7, 2026 at 3:05 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ആരവല്ലി കുന്നുകളുടെ നിർവചനവും സംരക്ഷണവും സംബന്ധിച്ച അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ആരവല്ലി പാനലിന് ആറ് മാസത്തെ സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് പാനലിൻ്റെ ആവശ്യം തള്ളിയത്.
റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി അടുത്ത വര്ഷം ഫെബ്രുവരി 28 വരെ സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്നായിരുന്നു സമിതിയുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ അത്രയും നീണ്ട സമയം നൽകാനാകില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, നവംബർ 30-നകം അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ സമിതി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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"ആരവല്ലി പ്രശ്നത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പാനൽ രാവും പകലും പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ പാനലും പുനഃസംഘടിപ്പിക്കും” ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു. ആരവല്ലി മേഖലയിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ഖനനം തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും വിവിധ സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർമാരുടെ ഭാഗം കേൾക്കുന്നതിനുമാണ് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യപെട്ടതെന്ന് സമിതി വ്യക്തമാക്കി.
ആരവല്ലി കുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നം
ആരവല്ലി കുന്നുകളുടെ നിർവചനം അംഗീകരിച്ചതിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വമേധയാ ഈ വിഷയത്തിൽ കേസെടുത്തിരുന്നു. ആരവല്ലി കുന്നുകളുടെ കൃത്യമായ അതിർത്തി നിർണയിക്കുന്നതിനും, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും, അനധികൃത ഖനനം തടയുന്നതിനും വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി രൂപീകരിച്ച ഒരു ഉന്നതാധികാര വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് ആരവല്ലി പാനൽ.
ആരവല്ലി ശ്രേണിയുടെ സമഗ്രവും പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതുമായ വിലയിരുത്തലിന് കൂടുതൽ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പാനല് കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബര് നാലിനാണ് അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചത്. ആരവല്ലികളെക്കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നതിനുമുമ്പ് സ്ഥലപരം, പാരിസ്ഥിതിക, ഭൂമിശാസ്ത്ര, ജലശാസ്ത്ര, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക, പങ്കാളി തെളിവുകൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് സമർപ്പിച്ച കംപ്ലയൻസ് റിപ്പോർട്ടിൽ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു.
മെയ് 25-ന് രൂപീകരിച്ച ഉത്തരവിലൂടെ രൂപീകരിച്ച കമ്മിറ്റി, ആരവല്ലികളുടെ നിർവചനവും അതിർത്തി നിർണയവും സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര അവലോകനം നടത്തിവരികയാണ്. പാനലിൻ്റെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അവസാന തീയതി ഓഗസ്റ്റ് 31 ആയിരുന്നു. ഓഗസ്റ്റ് 6 നും ഓഗസ്റ്റ് 11 നും ഇടയിൽ ആരവല്ലികളുടെ നേരിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തലിനായി പാനൽ ഫീൽഡ് സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തി, ഈ സമയത്ത് പൊതു ഹിയറിംഗുകളും നടന്നു എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. പാനലിൻ്റെ കംപ്ലയൻസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, ഇലക്ട്രോണിക്, ഭൗതിക സമർപ്പണങ്ങൾ വഴി ഏകദേശം 680 പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
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