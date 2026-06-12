മീനാക്ഷിക്കും കോൺഗ്രസിനും തിരിച്ചടി; ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടപെടുന്നില്ല, ഹര്ജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി
നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ നടപടിക്കെതിരെ മിനാക്ഷി നടരാജൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര, അതുൽ എസ് ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റെതാണ് വിധി.
By PTI
Published : June 12, 2026 at 2:34 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മീനാക്ഷി നടരാജൻ്റെ ഹർജി തളളി സുപ്രീം കോടതി. ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ നടപടിക്കെതിരെ മീനാക്ഷി നടരാജൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ പ്രശാന്ത് കുമാർ മിശ്ര, അതുൽ എസ് ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റെതാണ് വിധി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ മൗനമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. പത്രികയ്ക്കൊപ്പം സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് വരണാധികാരി പത്രിക തള്ളിയത്. ഒരാളുടെ മത്സരിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെകൂടെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇല്ലാതാക്കിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ചില നിയമപരമായ വിഷയങ്ങൾ കേസിലുണ്ടെന്നാണ് കോടതി ചൂണ്ടികാണിച്ചത്. സെക്ഷൻ 33 ആക്റ്റ് പ്രകാരം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു വാദം കേൾക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മുന്ന് പേർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി ഇതിൽ ഇടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുക എന്നത് നിയമപരമായ അവകാശമാണ് അത് ഒരിക്കലും ഒരു മൗലിക അവകാശമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീകോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഹർജിയുമായി എത്താൻ അവകാശമില്ല. ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് പോകാം. എപ്പോഴെങ്കിലും നാമ നിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ ശേഷം സുപ്രീംകോടതി ഇടപ്പെട്ട് അത് റദ്ദാക്കിയ കേസുണ്ടോ എന്നും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് സിങ്വിയോട് കോടതി ചോദിച്ചു.
മീനാക്ഷി നടരാജനെതിരെ നിലവിൽ യാതൊരുവിധ ക്രിമിനൽ കേസുകളുമില്ലെന്നും, ഒരു സ്വകാര്യ അന്യായത്തിൽ കോടതി നോട്ടിസ് അയക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത ഒരു വിഷയത്തെ ക്രിമിനൽ കേസായി വ്യാഖ്യാനിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്.
ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഔദ്യോഗികമായി നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. വരണാധികാരിയുടെ നടപടി ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
നാമനിർദേശ പത്രിക തള്ളിയ വരണാധികാരിയുടെ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇന്നലെയാണ് മീനാക്ഷി നടരാജൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്നലെ ആയിരുന്നതിനാൽ അടിയന്തരമായി ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ അഭിഷേക് മനു സിങ്വി കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
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