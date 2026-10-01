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'എൻ ഇനിയ പൊൻ നിലാവേ' പകർപ്പവകാശത്തിൽ ഇളയരാജക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി; ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ഗാനത്തിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം തങ്ങൾക്ക് ആവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സരേഗമ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് പകർപ്പവകാശ തർക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

SUPREME COURT DELHI HIGH COURT COPYRIGHT ILAYARAJA COPYRIGHT CASE
Ilaiyaraaja, Supreme Court (ETV Bharat, ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2026 at 4:36 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മൂടുപണി എന്ന തമിഴ് ചിത്രത്തിലെ "എൻ ഇനിയ പൊൻ നിലാവേ" എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചടി. ഗാനത്തിൻ്റെ പകർപ്പവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ഇടപെടാൻ സുപ്രീംകോടതി വിസമ്മതിച്ചു. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശരിയാണെന്നായിരുന്നു ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ജസ്‌റ്റിസ് ജെ ബി പർദിവാല, ജസ്‌റ്റിസ് കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഇളയരാജ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഗാനത്തിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം തങ്ങൾക്ക് ആവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആരോപിച്ച് സരേഗമ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് പകർപ്പവകാശ തർക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്.

മൂടുപണി എന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ഇളയരാജ സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഗാനമാണ് "എൻ ഇനിയ പൊൻ നിലാവേ". ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച രൂപം ഇളയരാജയുടെ മകനും സംഗീത സംവിധായകനുമായ യുവൻ ശങ്കർരാജ തയാറാക്കിയിരുന്നു.

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വേൽസ് ഫിലിംസ് നിർമിച്ച അഘത്തിയ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഈ ഗാനം ഉൾപ്പെടുത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ സരേഗമ രംഗത്തെത്തുകയും ഗാനത്തിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം സരേഗമ ഇന്ത്യാ ലിമിറ്റഡിനാണെന്ന് ചൂണ്ടികാണിച്ച് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു.

സരേഗമയിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങാതെയാണ് അഘത്തിയ എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഗാനം ഉപയോഗിച്ചതെന്നായിരുന്നു കേസ്. അതേസമയം ഗാനത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സംവിധായകൻ ഇളയരാജയിൽ നിന്നാണ് തങ്ങൾ പകർപ്പവകാശം നേടിയതെന്നായിരുന്നു വേൽസ് ഫിലിംസ് കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.

എന്നാൽ ഗാനത്തിൻ്റെ പകർപ്പവകാശം ഇളയരാജക്കല്ലെന്നായിരുന്നു ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി. അദ്ദേഹത്തിന് പകർപ്പവകാശം ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ മൂന്നാമതൊരു കക്ഷിക്ക് കൈമാറാനും അവകതാശമില്ലെന്നും പുതിയ ചിത്രത്തിൽ ഗാനം ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

തുടർന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ ഇളയരാജ അപ്പീൽ നൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ജസ്‌റ്റിസ് സി ഹരിശങ്കർ, ജസ്‌റ്റിസ് ഓം പ്രകാശ് ശുക്ല എന്നവടങ്ങിയ ബെഞ്ച് അപ്പീൽ തള്ളുകയും പകർപ്പവകാശം ഗാനത്തിൻ്റെ സംഗീതത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും വരികളിലോ റെക്കോർഡിങ്ങിലോ പകർപ്പവകാശം ഇല്ലെന്നും കോടതി ഉത്തരവിറക്കി.

അതേസമയം കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ ഇളയരാജ സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കോടതി പ്രസ്‌തുത വിധിന്യായത്തിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്‌ട്യാ ശരിയാണെന്ന് ചൂണ്ടികാണിച്ച് കേസിൽ ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

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TAGGED:

SUPREME COURT
DELHI HIGH COURT
COPYRIGHT
ILAYARAJA COPYRIGHT CASE
SC AGAINST ILAIYARAAJA COPYRIGHT

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