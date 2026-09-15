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മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ തേടി ഡൽഹി മുൻ മേയറുടെ വീട്ടിൽ പൊലീസിൻ്റെ അർധരാത്രി റെയ്‌ഡ്; എഫ്ഐആർ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി

ക്രിമിനൽ കേസിൽ അകപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ തിരഞ്ഞ് തൻ്റെ വസതിയിൽ ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമവിരുദ്ധമായ റെയ്‌ഡ് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു മുൻ ഡൽഹി മേയർ ഫർഹാദ് സൂരിയുടെ ഹർജി.

EX DELHI MAYOR FIR EX MAYOR FARHAD SURI PLEA SEEKING FIR AGAINST COPS PETITION AGAINST GHAZIABAD POLICE
Supreme Court (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 15, 2026 at 4:07 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മാധ്യമപ്രവർത്തകനെ തേടി വീട്ടിൽ അനധികൃത റെയ്ഡ് നടത്തിയ ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഡൽഹി മുൻ മേയർ ഫർഹാദ് സൂരി നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. സൂരിക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ അനൂപ് പ്രകാശ് അവസ്‌തി ഹാജരായി. ഭരണഘടനയുടെ 32-ാം അനുച്ഛേദം ഉപയോഗിച്ച് നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് പകരം, എഫ്‌ഐ‌ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡൽഹി പൊലീസിനെ സമീപിക്കാൻ ബെഞ്ച് സൂരിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ബിഎൻഎസ്എസ് (BNSS) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 175 (3) പ്രകാരം, അധികാരപരിധിയുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്. നിയമപ്രകാരം കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പൊലീസ് പിന്മാറില്ലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി.

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അന്തർ-സംസ്ഥാന പൊലീസ് റെയ്‌ഡുകൾ സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സൂരി സമർപ്പിച്ച ബദൽ ഹർജി പരിഗണിക്കാനും ബെഞ്ച് വിസമ്മതിച്ചു. വാദത്തിനിടെ, സൂരിയുടെ ഹർജിയെ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ ശക്തമായി എതിർക്കുകയും പൊലീസ് നടത്തിയ പരിശോധന നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന വാദം നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

റാം മന്ദിർ സംഭാവന തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌ത മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ അഭിഷേക് ഉപാധ്യായയെ തിരഞ്ഞ് പൊലീസ് സംഘം അർധരാത്രിയിൽ തൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ റെയ്‌ഡ് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് സൂരി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. റോഡിലെ തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ ഗാസിയാബാദ് പൊലീസ് ഉപാധ്യായക്കെതിരെ എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ഓഗസ്റ്റ് 22-നും 23-നും ഇടയിലുള്ള രാത്രിയിൽ ഉപാധ്യായെ തിരഞ്ഞ് ഗാസിയാബാദ് പൊലീസിൻ്റെ വലിയൊരു സംഘം വാറൻ്റില്ലാതെ തൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ പ്രവേശിച്ചതായി സൂരി ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ബി.എൻ.എസ്.എസ്. (BNSS) പ്രകാരം ലഭ്യമായ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ, എഫ്.ഐ.ആർ. (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി ആർട്ടിക്കിൾ 32 പ്രകാരം നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഹർജിക്കാരന് കഴിയില്ലെന്ന് യുപി സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. അതിനായി കൃത്യമായ ജി.ഡി.(GD) എൻട്രി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ആ വ്യക്തി അവിടെയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫർഹാദ് സൂരിയുടെ വീടിൻ്റെ ബെൽ അടിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്‌തത്. പ്രതി അവിടെ ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അവർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക പോലും ചെയ്‌തില്ലെന്നും യുപി സർക്കാരിനായി എത്തിയ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

യുപി സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങളെ സൂരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ശക്തമായി എതിർത്തു. വലിയൊരു പൊലീസ് സംഘവുമായി ഏകദേശം 15 പോലീസ് വാഹനങ്ങൾ തൻ്റെ കക്ഷിയുടെ വസതിയിൽ എത്തിയിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

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TAGGED:

EX DELHI MAYOR FIR
EX MAYOR FARHAD SURI
PLEA SEEKING FIR AGAINST COPS
PETITION AGAINST GHAZIABAD POLICE
SUPREME COURT

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