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ബുൾഡോസർ നടപടി; കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ കേൾക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി, കേസുകൾ ഹൈക്കോടതികൾക്ക് അയച്ചു

സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിരുന്ന ഇടക്കാല സംരക്ഷണം ഹൈക്കോടതി തീർപ്പാക്കുന്നത് വരെ തുടരുമെന്ന് ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു

DEMOLITIONS BULLDOZER DEMOLITIONS SUPREME COURT SC REFUSES CONSIDER CONTEMPT PLEAS
Supreme Court (File AFP)
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By PTI

Published : July 16, 2026 at 4:27 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അനധികൃത കയ്യേറ്റങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിക്കലുമായി (ബുൾഡോസർ നടപടി) ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുകൾ ലംഘിച്ചെന്നാരോപിച്ചുള്ള ഒരു കൂട്ടം കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്‌ച വിസമ്മതിച്ചത്. പരാതിക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാനും ഹർജിക്കാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

മുംബൈ, സോമനാഥ് പള്ളികളുടെ തകർച്ച ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ അതത് ഹൈക്കോടതികളുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടു. വസ്‌തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ട ഒന്നിലധികം ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ നടപടികളുടെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതികൾക്ക് കൈമാറുമെന്നും പ്രസക്തമായ രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ, എല്ലാ വസ്‌തുതാപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങളും നിർണയിക്കാൻ ജില്ലാ കോടതികൾ വഴി തെളിവുകൾ നേടണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

ഹൈക്കോടതികൾക്ക് മുമ്പാകെയുള്ള നടപടികൾ തീർപ്പാക്കുന്ന സമയം വരെ അത് നൽകുന്ന ഇടക്കാല സംരക്ഷണം തുടരണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹൈക്കോടതികൾ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, സോമനാഥിലെ പള്ളികൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഹാജരായ സെനർ അഭിഭാഷകൻ ഹുസേഫ അഹ്മദി, ഈ കേസിൽ പൊതു ഭൂമി കയ്യേറ്റം നടന്നിട്ടില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടു.

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സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളുടെ അതിശക്തമായ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ചു. കോടതി നിർദേശങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി അധികാരികൾ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയക്കാർ 'ബുൾഡോസർ നടപടി' സ്വീകരിക്കുമെന്ന പരസ്യ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് പല പൊളിച്ചുമാറ്റലുകളും നടക്കുന്നതെന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കോടതിയലക്ഷ്യ കേസിൽ ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ചന്ദർ ഉദയ് സിംഗ് വാദിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ പ്രത്യേക വിഷയത്തിൽ പാലിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാനം തന്നെ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം കാണിക്കുമെന്ന് ഉദയ് സിംഗ് പറഞ്ഞു.

അത്തരം പൊളിച്ചുമാറ്റലുകൾ ശിക്ഷാ നടപടിയായി വ്യക്തമായി കണക്കാക്കുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊളിക്കൽ നടപടികൾ നിയമപരമാണോ അതോ ശിക്ഷാ നടപടിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വസ്‌തുതകളുടെ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വിട്ടു നൽകുന്നതായി സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.

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TAGGED:

DEMOLITIONS
BULLDOZER DEMOLITIONS
SUPREME COURT
SC REFUSES CONSIDER CONTEMPT PLEAS
SC REFUSES CONSIDER CONTEMPT PLEAS

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