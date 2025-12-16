Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / bharat

മാധ്യമ വാർത്തയുടെ പേരിൽ കമ്മിഷനെ ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ല; വോട്ടർ പട്ടിക വിവാദത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി

വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഇടപെടുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും കൃത്യമായ രേഖകൾ സഹിതം സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് നിർദേശം.

Supreme Court Bihar voter list Election Commission voter revision Association for Democratic Reforms Bihar voter list controversy
Supreme Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് വിശദീകരണം തേടാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് നോട്ടിസുകൾ പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പകരം കേന്ദ്രീകൃതമായി അയച്ചു എന്നായിരുന്നു വാർത്തയിലെ ആരോപണം.

ഈ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിർദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അസോസിയേഷൻ ഫോർ ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ് (എഡിആർ) എന്ന സംഘടനയാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാൽ വെറുമൊരു മാധ്യമ വാർത്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മിഷനോട് മറുപടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ നിരത്തി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി സന്നദ്ധ സംഘടനയോട് നിർദേശിച്ചു. പത്രവാർത്തകളെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് കോടതിക്ക് ഉത്തരവിടാനാകില്ലെന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മാധ്യമ വാർത്തയിലെ ആരോപണങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് ദ്വിവേദി എതിർത്തു. എല്ലാ നോട്ടിസുകളും ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് നൽകിയതെന്നും ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ മാധ്യമ വാർത്തകളോട് പ്രതികരിക്കാൻ കമ്മിഷനെ നിർബന്ധിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.

ഹർജിക്കാരുടെ വാദം

ബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടിക പരിശോധനയിൽ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നത് ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണെന്ന് ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ വാദിച്ചു. ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമപ്രകാരം പ്രാദേശിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്മിഷൻ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ രേഖകൾ സഹിതം സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്ന് കോടതി ആവർത്തിച്ചു. മാധ്യമ വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും ഉറവിടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും അവ പൂർണമായി ശരിയാകണമെന്നില്ലെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ബിഹാറിലെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തന്നോട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നേരിട്ട് ഹർജി നൽകുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത വിമർശിച്ചു. വോട്ടർമാരെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന പൊലീസുകാരനെപ്പോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പെരുമാറരുതെന്ന് നേരത്തെ ഡിസംബർ 11ന് നടന്ന വാദത്തിൽ കോടതി പരാമർശിച്ചിരുന്നു. വോട്ടർമാരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് കമ്മിഷൻ്റെ പ്രധാന ചുമതലയെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.

Also Read:- ആശുപത്രികള്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കിയ കേരള ഹൈക്കോടതി വിധി പരിശോധിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

TAGGED:

SUPREME COURT BIHAR VOTER LIST
ELECTION COMMISSION VOTER REVISION
ASSOCIATION FOR DEMOCRATIC REFORMS
BIHAR VOTER LIST CONTROVERSY
SC REJECTS BIHAR VOTER PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.