പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ തടയണം; ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി
ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ച വിഷയം അതീവ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണെങ്കിലും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന ഒരു നിയമപരമായ പ്രശ്നവും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
By ANI
Published : July 13, 2026 at 4:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അശ്ലീലചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും കാണുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗരേഖ രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഇതൊരു നയപരമായ കാര്യമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നടപടി.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി തള്ളിയത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഹർജിക്കാരന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാർ അധികാരികളെ സമീപിച്ച് നിവേദനം നൽകാമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയം അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതായ നിയമപരമായ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. സാങ്കേതികമായ മുന്നേറ്റങ്ങളും വിദഗ്ധരുടെ പരിശോധനയും ആവശ്യമുള്ള നയപരമായ തീരുമാനമാണിത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, വിവരസാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദഗ്ധരുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമാണിതെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ബി.എൽ. ജെയിൻ അഭിഭാഷകൻ വരുൺ ഠാക്കൂർ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് പരമോന്നത കോടതി പരിഗണിച്ചത്. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് തടയുന്നതിനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതിനും ഒരു ദേശീയ നയവും കർമ്മപദ്ധതിയും രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നായിരുന്നു ഹർജിയിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഇന്റര്നെറ്റിലെ അശ്ലീല ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും ഓരോ സെക്കൻഡിലും അയ്യായിരത്തോളം പോൺ സൈറ്റുകൾ ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. രണ്ട് കോടിയിലധികം അശ്ലീല വീഡിയോകളും ക്ലിപ്പുകളുമാണ് ഇന്റര്നെറ്റ് വഴി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
വിവരസാങ്കേതികവിദ്യാ നിയമത്തിലെ (ഐടി ആക്ട്) സെക്ഷൻ 69 എ പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭവങ്ങൾ വഴിയുള്ള വിവരങ്ങളിലേക്ക് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നത് തടയാൻ നിർദ്ദേശം നൽകാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിനുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്റര്നെറ്റിന്റെ വ്യാപകമായ ലഭ്യത അശ്ലീല ഉള്ളടക്കങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ വഴിയൊരുക്കിയെന്നും, ഇത് അമിതമായ ഉപയോഗത്തിലേക്കും ലഹരിയിലേക്കും നയിക്കുന്നുവെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഉപയോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരും മന്ത്രാലയവും തീരുമാനിക്കേണ്ട നയപരമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്.
ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം കാണുന്നതിന് രാജ്യവ്യാപകമായി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു ദേശീയ നയം രൂപീകരിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വ്യാപകമായ ലഭ്യത അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാക്കി മാറ്റുന്നുവെന്നും ഇത് അമിതമായ ഉപഭോഗത്തിലേക്കും ആസക്തിയിലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചു.
അത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ വർധിച്ചുവരുന്ന ഉപഭോഗം ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു. അശ്ലീലമായ പ്രസിദ്ധീകരണം, പ്രക്ഷേപണം, വിതരണം എന്നിവയെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്ട് കുറ്റകരമാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അശ്ലീലം കാണുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും അതിൻ്റെ ഫലമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉചിതമായ നിയമ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കാതെ, നിയമനിർമ്മാണ ശൂന്യത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാരൻ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ വാദിച്ചു.
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