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തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍മാരുടെ നിയമന രീതി ശരിയോ? ഭിന്നാഭിപ്രായം മൂലം ഹർജികൾ മൂന്നംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ട് സുപ്രീം കോടതി

ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കർ ദത്ത , ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ എന്നിവരടങ്ങിയ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്

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Supreme Court (ANI)
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By PTI

Published : September 23, 2026 at 5:11 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, മറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാർ എന്നിവരുടെ നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2023 ലെ നിയമത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്‌തുള്ള ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി മൂന്നംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു. വിഷയത്തിൽ രണ്ടു ജഡ്‌ജിമാർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായ ഉയർന്നതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് വിശാല ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിയത്. ജസ്റ്റിസ് ദീപങ്കർ ദത്ത , ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ എന്നിവരടങ്ങിയ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിനെതിരെയുള്ള ഹർജികൾ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ബെഞ്ചിലെ ജഡ്‌ജിമാരായ ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്ത, ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ എന്നിവർക്കിടയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം ഉടലെടുത്തത്.

ഹർജികൾ ഉയർന്ന ഭരണഘടനാ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും അതിനാൽ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ വാദം ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്ത തള്ളി. എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമ്മ ഈ നിലപാടിനോട് വിയോജിക്കുകയും വിഷയം വിശാല ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു.

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സമിതിയിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനു പകരം കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാംഗത്തെ കൂടി കൊണ്ടുവരാനുള്ള നീക്കം നിയമനത്തിൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാനാണെന്നു കരുതാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ചിലംഗമായ ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്ത വിലയിരുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനുമൊപ്പം സമിതിയിൽ അംഗമാകുന്ന മന്ത്രിസഭാംഗം പ്രധാനമന്ത്രിയെ ധിക്കരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മന്ത്രിസഭാംഗത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആലങ്കാരികമായി മാത്രം തോന്നുന്ന നടപടിയാണെന്നും സമിതിക്ക് സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം നൽകുന്നില്ലെന്നും ഉൾപ്പെടെ പരാമർശചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാർ എന്നിവരുടെ നിയമന പാനലിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒഴിവാക്കുന്ന ‘ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആൻഡ് അദർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ആക്ട് 2023’ (Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act 2023) ൻ്റെ നിയമസാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികളാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.

2023 മാർച്ച് 2 ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ചരിത്രപരമായ വിധിയിൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയമനങ്ങളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി, ലോക്‌സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതിയുടെ ശുപാർശയിൽ രാഷ്ട്രപതി നിയമനം നടത്തണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സമിതിയിൽ നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ നിയമം നിർമ്മിച്ചത്.

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TAGGED:

2023 LAW ON CEC EC APPOINTMENTS
SC SPLIT OPINION ON APPOINTMENTS
CEC EC APPOINTMENTS ON COURT
CENTRAL GOVERNMENT ON 2023 LAW
SUPREME COURT

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