രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന മോഷണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന് പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനാകുമോ എന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനോട് സുപ്രീംകോടതി
സംഭവത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കരുതെന്നും കോടതി
By PTI
Published : July 20, 2026 at 6:20 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പില് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിക്കാനാകുമോയെന്ന് ഉത്തര്പ്രദേശ് സര്ക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഹര്ജിക്കാര് സംഭവത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കാതിരിക്കാന് ജാഗ്രത പുലര്ത്തണമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
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പ്രാദേശിക പൊലീസിന് പകരം അന്വേഷണം പ്രത്യേക സംഘത്തെ ഏല്പ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആരാഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജായ സോളിസിറ്റര് ജനറല് തുഷാര് മേത്തയോട് കോടതി ആരാഞ്ഞു. പ്രഥമവിവര റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കും മുമ്പ് വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അവര് പരിശോധിച്ചിരുന്നുവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചിയും വി മോഹനയും ഉള്പ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയവത്ക്കരിക്കരുത്. കോടതി രാഷട്രീയത്തിനുള്ള ഇടമല്ല.ഇത് കേവലം ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.
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സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നേരത്തെ കേസിന്റെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിച്ചിരുന്നതായി മെഹ്ത്ത കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു. അന്വേഷണം നടക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ എട്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സത്യാവസ്ഥ കണ്ടെത്താന് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള് കേസ് പൊലീസാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മുതിര്ന്ന രണ്ട് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ലഖ്നൗ പൊലീസ് മേധാവിയും സംഘത്തിലുണ്ട്. അന്വേഷണം സുതാര്യവും സ്വതന്ത്രവുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന് അവര്ക്ക് സാധിക്കുമോയെന്ന് ആരാഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.
ക്ഷേത്രം നിര്മ്മിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരില് നിന്നും സംഭാവനകള് സ്വീകരിച്ചിരുന്നതായി തങ്ങളുടെ പൊതുതാത്പര്യ ഹര്ജിയില് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പരാതിക്കാര്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിര്ന്ന അഭിഭാഷകന് ദേവദത്ത് കാമത്ത് പറഞ്ഞു. അവയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും കണക്കുകള് കൃത്യമാണോയെന്നുമാണ് ഇപ്പോള് തങ്ങള് ചോദിക്കുന്നത്. കേസ് അടുത്ത തിങ്കാഴ്ച പരിഗണിക്കുമ്പോള് ഇതില് ചില നിര്ദ്ദേശങ്ങള് പുറപ്പെടുവിക്കാമെന്ന് കോടതി ഉറപ്പ് നല്കി.
വിഷയത്തില് സ്ഥിതി വിവരങ്ങള് സമര്പ്പിക്കാന് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് കോടതി ഉത്തര്പ്രദേശ് സര്ക്കാരിനോട് നിര്ദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. നിര്ദ്ദിഷ്ട സംഭാവന തട്ടിപ്പില് ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീര്ത്ഥ ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിനോടും കോടതി വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.
വിഷയം സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് മൂന്ന് പരാതിക്കാരില് ഒരാളായ നരേന്ദ്രകുമാര് ഗോസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ട്രസ്റ്റിന്റെ കണക്കുകള് കംപ്ട്രോളര് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റര് ജനറല് പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.