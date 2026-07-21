ഷില്ലോങ് ഹണിമൂൺ കൊലപാതകം: വിചാരണ കഴിയുന്നത് വരെ പ്രതി കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും; ഇടക്കാല ജാമ്യത്തിൽ നിർണായക നിരീക്ഷണവുമായി സുപ്രീം കോടതി
ഹൈക്കോടതി നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് മേഘാലയ സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസ് വീണ്ടും വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കും.
Published : July 21, 2026 at 6:31 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മേഘാലയയിൽ ഹണിമൂണിനിടെ ഭർത്താവ് രാജാ രഘുവംശിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രധാന പ്രതി സോനം രഘുവംശിക്ക് അനുവദിച്ച ജാമ്യം റദ്ദാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ജസ്റ്റിസുമാരായ എം എം സുന്ദരേഷ്, പി ബി വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ചൊവ്വാഴ്ച കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ഈ നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്. സോനം രഘുവംശിയുടെ ജാമ്യം ശരിവെച്ച മേഘാലയ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.
സോനത്തിൻ്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കി അവരോട് ഇടക്കാലത്തേക്ക് കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് അനുയോജ്യമെന്ന് കോടതി സൂചന നൽകി. പ്രധാന സാക്ഷികളുടെ വിസ്താരം വിചാരണക്കോടതി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ സോനം തടവിൽ തുടരുകയും, അതിനുശേഷം ജാമ്യാപേക്ഷ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാമെന്നുമുള്ള നിർദേശമാണ് ബെഞ്ച് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
കേസിൽ സ്വമേധയ സഹകരിക്കാനും വിചാരണ നേരിടാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു."നിങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് സംഭവ ദിവസം പോയിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. അതേ ദിവസം അയാൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. സുപ്രീം കോടതി ഒന്നുകിൽ മെറിറ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യും.
"ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കേസിൻ്റെ വസ്തുതകൾ പൂർണമായി പരിശോധിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷിവിസ്താരം കഴിയുന്നത് വരെ കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുക എന്നീ രണ്ട് വഴികളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാകും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ലത്," കോടതി സോനത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകനോട് വ്യക്തമാക്കി. ഇടക്കാലത്തേക്ക് കീഴടങ്ങാൻ സോനം തയ്യാറാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തമായ നിലപാട് അറിയിക്കാൻ നിർദേശിച്ച ബെഞ്ച്, കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നതിനായി ജൂലൈ 23-ലേക്ക് മാറ്റി.
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സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത കോടതിയിൽ ശക്തമായ വാദങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചത്. സംഭവം നടന്നയുടൻ സോനം ഒളിവില് പോവുകയും കേസിൽ മറ്റു പ്രതികൾ അറസ്റ്റിലായ ശേഷവുമാണ് പുറത്തുവന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സംഭവത്തിന് 10 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മുഖം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലായിരുന്ന മൃതദേഹം ശരീരത്തിലെ ടാറ്റൂകൾ നോക്കിയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
കേസിലെ 94 സാക്ഷികളിൽ 4 പേരെ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അറസ്റ്റ് മെമ്മോയിൽ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 103 (കൊലപാതകം) എന്നതിന് പകരം തെറ്റായി സെക്ഷൻ 403 എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കേവലം അച്ചടിപ്പിശക് മാത്രമാണെന്നും ഇത് അറസ്റ്റിനെ അസാധുവാക്കില്ലെന്നും തുഷാർ മേത്ത വാദിച്ചു.
എന്നാൽ, വിചാരണക്കോടതി തനിക്ക് കർശന ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഷില്ലോങ്ങിൽ തങ്ങി ദിവസവും നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും സോനത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. കേസിൽ ഇരുപക്ഷത്തോടും നീതി പുലർത്തുന്ന തീരുമാനമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുകയെന്നും വിചാരണ വേഗത്തിലാക്കാൻ വിചാരണക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ സ്വദേശിയായ പ്രതിയെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ ബിസിനസുകാരനായ ഭർത്താവ് രാജ രഘുവംശിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവരോടൊപ്പം മൂന്ന് വാടകക്കൊലയാളികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി ഭർത്താവിനെ കൊല്ലാൻ സോനം രഘുവംശി വാടകയ്ക്കെടുത്ത അക്രമികളാണെന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
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