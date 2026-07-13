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അയോധ്യ സംഭാവന മോഷണം: കേന്ദ്രത്തിനും യുപി സർക്കാരിനും നോട്ടിസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ യുപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

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File photo of Supreme Court (AFP)
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By PTI

Published : July 13, 2026 at 1:29 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന മോഷണം സംബന്ധിച്ച കേസിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ ജൂലൈ 20ന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. കേസിൽ കേന്ദ്രത്തിനും ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരുകൾക്കും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. കൂടാതെ ക്ഷേത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിനും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിലടക്കം വാദം 20ന് കേള്‍ക്കും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണ പുരോഗതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും യുപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചത്. കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനത്തിനും വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത, അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മുദ്രവച്ച കവറിൽ സമർപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന് നോട്ടീസ് നൽകുന്നത് മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്ന എസ്‌ജിയുടെ ആവശ്യം ബെഞ്ച് നിരസിച്ചു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഹർജിക്കാരിൽ ഒരാളുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടയിൽ, സംസ്ഥാനം സമർപ്പിക്കേണ്ട അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പകർപ്പ് തങ്ങൾക്കും നൽകണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബെഞ്ച് ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല.

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വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് നരേന്ദ്ര കുമാർ ഗോസ്വാമി നേരിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചതാണ് ഒരു ഹർജി. അയോധ്യ രാമക്ഷേത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ട്രസ്റ്റായ ശ്രീരാമ ജന്മഭൂമി തീർത്ഥക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ (സിഎജി) ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് സമാനമായ നിർദ്ദേശം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജിക്കാരായ അജയ് കുമാർ റായ്, ദിനേശ് കുമാർ യാദവ് എന്നിവരും നേരിട്ട് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം രാമക്ഷേത്രത്തിലെ സംഭാവന തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് അംഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്‌ഐടി). സംഭാവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളും രേഖകളും പരിശോധിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം എത്തുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംഘം അയോധ്യ വീണ്ടും സന്ദർശിക്കാനാണ് സാധ്യത. രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നതിനും സംഭാവന മാനേജ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്രസ്റ്റ് പ്രവർത്തകരെയും മറ്റുള്ളവരെയും എസ്‌ഐടി ചോദ്യം ചെയ്യും. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തർ സംഭാവന ചെയ്ത പണവും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന ആരോപണത്തെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. ലഖ്‌നൗ ഡിവിഷനൽ കമ്മിഷണർ വിജയ് വിശ്വാസ് പന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൂൺ 13നാണ് എസ്‌ഐടി രൂപീകരിച്ചത്.

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SUPREME COURT
RAM TEMPLE DONATIONS THEFT
AYODHYA CASE
AYODHYA CASE SC
RAM TEMPLE DONATIONS THEFT HEARING

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