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ഡൽഹി വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭം; അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിന്യസിച്ച ആർ‌എ‌എഫിൻ്റെ വെടിമരുന്ന് ലോഗ് സൂക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

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Rapid Action Force personnel during recent Cockroach Janta Party protest in New Delhi (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 30, 2026 at 3:58 PM IST

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സുമിത് സക്‌സേന

ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചയ്‌ക്കെതിരെ ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധത്തിനിടെ വിന്യസിച്ച റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്‌സിൻ്റെ (RAF) വെടിമരുന്ന് ലോഗ് വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചുവെക്കാൻ കേന്ദ്രത്തോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. പ്രതിഷേധങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആത്മാർഥമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണെങ്കിലും അവ ദുരുദ്ദേശ്യപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അട്ടിമറികൾക്കുമായി വഴിതിരിച്ചുവിടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ബ്യൂറോ ഓഫ് പൊലീസ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റിൻ്റെ (BPRD) മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ലോഹനിർമ്മിതമായ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുൻ കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷണറും വിരമിച്ച ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായ യശോവർദ്ധൻ ആസാദും പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളും ചേർന്ന് സമർപ്പിച്ച പൊതുതാൽപര്യ ഹർജിയിലെ ആവശ്യകതയെകുറിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്‌മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു.

ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ പമ്പ്-ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റൈൽ-ആക്ഷൻ ഗണ്ണുകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള പെല്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭരണഘടനാപരമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, അത്തരം ആയുധങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിന് രാജ്യവ്യാപകമായി നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ആസാദ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നീറ്റ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർച്ചാ വിരുദ്ധ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പെല്ലറ്റ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ നൽകാൻ ഡൽഹി സർക്കാരിനോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 'കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി' ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത പോലെ ജൂലൈ 20-ലെ പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാനും കോടതി സമ്മതിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റവർക്കെല്ലാം മാതൃകാപരമായ നഷ്‌ടപരിഹാരവും സമഗ്രമായ ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും നൽകണമെന്നും ഹർജി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പെല്ലറ്റ് ഗൺ ഉപയോഗവും വാദപ്രതിവാദവും

ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷക വൃന്ദ ഗ്രോവറും കേന്ദ്ര-ഡൽഹി സർക്കാരുകൾക്ക് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും ഹാജരായി. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ നിരോധിക്കണമെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം അവ്യക്തമാണെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു; ഇവയുടെ ഉപയോഗം അനുവദിക്കുന്ന പൊലീസ് ചട്ടങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഹർജി പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഹർജിക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനായി ഈ ചട്ടങ്ങൾ രേഖാമൂലം ഹാജരാക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് വാദി ഭാഗം അഭ്യർത്ഥിച്ചു. പ്രതിഷേധത്തിൽ ലോഹനിർമ്മിതമായ പെല്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അവ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷക വൃന്ദ ഗ്രോവർ പറഞ്ഞു.

2016-ൽ വിവരാവകാശ നിയമം (RTI) വഴിയാണ് BPRD രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കിയതെന്നും, എന്നാൽ അവ ഓൺലൈനിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും ഗ്രോവർ പറഞ്ഞു. എല്ലാ പോലീസ് വിഭാഗങ്ങളും BPRD-യുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനാൽ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്‌ചി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോട് പറഞ്ഞു. പെല്ലറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പൊലീസിന് സ്ഥിരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ലാത്തതിനാലാണ് BPRD-യെ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്ന് വാദമുയർന്നു.

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സ്ഥിരമായ ഉത്തരവ് നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ മേത്തയ്ക്ക് അത് രേഖാമൂലം ഹാജരാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രോവർ ആയുധങ്ങളില്ലാതെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് നേരെ പെല്ലറ്റുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ കേന്ദ്രവും ഡൽഹി സർക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിദ്യാർത്ഥികളോ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരോ നടത്തുന്ന സമരങ്ങളിൽ അക്രമം പാടില്ലെന്ന നിലപാടിന് കോടതി പ്രാധാന്യം നൽകി. പ്രതിഷേധങ്ങൾ 'അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ' (hijacked) സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആത്മാർത്ഥമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ പിന്നീട് പലവിധ ദുരുദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടേക്കാം; യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ പോലും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്‌ത തലങ്ങളിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്‌ചി പറഞ്ഞു. ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ പൊലീസിന് നൽകുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ന്യായബോധം, ആവശ്യം, ആനുപാതികത എന്നീ തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഏതുതരം ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്നും ഏത് ആയുധമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും തീരുമാനിക്കുകയെന്നും, ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവവും ആയുധത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ നിർണ്ണയിക്കുമെന്നും ഗ്രോവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇവിടെ സാഹചര്യം വ്യത്യസ്‌തമാണ്. പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ലോഹനിർമ്മിതമായ പെല്ലറ്റുകളാണ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹർജിയിലെ ആവശ്യങ്ങളിലൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട്, ജൂലൈ 20-ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ആർ.എ.എഫ് (RAF)-നെ വിന്യസിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി ലോഗുകൾ, ആയുധ-വെടിക്കോപ്പ് ലോഗുകൾ, രജിസ്റ്ററുകൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി ഗ്രോവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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TAGGED:

DELHI STUDENTS PROTEST
SC PETITION ON USE OF PELLET GUNS
RAF
PELLET GUNS USE IN DELHI PROTEST
JANTAR MANTAR PROTEST

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