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നീറ്റ് പ്രതിഷേധം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥികളെ ഉൻ വിട്ടയക്കണം; പൊലീസിനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സുപ്രീംകോടതിയുടെ കർശന നിർദേശം

പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പോലീസ് അതിക്രമം നടന്നെന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും, അതിനാൽ നിഷ്‌പക്ഷവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

SUPREME COURT ORDER NEET PROTEST UNDER 18 AND NO CRIMINAL RECORDS NEET PAPER LEAK
SC orders release of protesters below 18 with no criminal record, bars coercive action (ANI,AP)
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By PTI

Published : July 28, 2026 at 4:02 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമരങ്ങളിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവരെയും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്തവരെയും ഉടൻ വിട്ടയക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി. വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടികൾ പാടില്ലെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധം മൗലികാവകാശമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരും ബെഞ്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ പൊലീസ് അതിക്രമം നടന്നെന്ന ആരോപണങ്ങൾ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്നും, അതിനാൽ നിഷ്‌പക്ഷവും സ്വതന്ത്രവുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണെന്നും എന്നാൽ നിയമം കൈയിലെടുക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിയമത്തിന് മുന്നിൽപ്പെടേണ്ടി വരുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നിർദേശം

പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ എല്ലാ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോടും സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ, ബോഡി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ, വയർലെസ് ആശയവിനിമയ രേഖകൾ, പിസിആർ ലോഗുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്, ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും സംരക്ഷിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു. പെല്ലറ്റ് ഗണ്ണുകൾ, റബ്ബർ ബുള്ളറ്റുകൾ, മുള്ളുകൾ ഘടിപ്പിച്ച ലാത്തികൾ, വൈദ്യുത ലാത്തികൾ എന്നിവ പ്രയോഗിച്ചെന്ന ആരോപണങ്ങളും വനിതകൾക്കും മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കും അഭിഭാഷകർക്കും എതിരെയുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളും കോടതി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തരുതെന്നും കോടതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

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പ്രതിഷേധക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങളും സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും എന്നാൽ അവ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയോ പുറത്തുവിടുകയോ ചെയ്യരുത്.

സംസ്ഥാനങ്ങളോട് വിശദീകരണം തേടി

ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ, കേരളം, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോട് ഹർജികളിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ മറുപടി സമർപ്പിക്കാനും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു.

പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്ഐആറുകളിലെ അന്വേഷണം തുടരാൻ ഡൽഹി സർക്കാരിന് കോടതി അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും, ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്ന കാലയളവിൽ നിർബന്ധിത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കരുതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ നിയമം കൈയിലെടുത്തവരായാലും പൊലീസ് അതിക്രമം നടത്തിയവരായാലും ആരായാലും നിയമനടപടി നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ 200 ലധികം പൊലീസുകാർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന കുടുംബങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അന്വേഷണ സമിതിയുടെ ഘടന പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി, വിഷയം അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

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