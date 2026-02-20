ETV Bharat / bharat

ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം (SIR) സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച പൊരുത്തക്കേടുകൾ മുൻ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുൾപ്പടെയുള്ള അധികൃതർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിലവിലുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയയിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന മുൻ ജഡ്‌ജിമാരെ നിയമിക്കാനും കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിൽ സുതാര്യതയും നീതിയും ഉറപ്പാക്കാൻ ശരിയായ ഭരണപരമായ പിന്തുണ അനിവാര്യമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫെബ്രുവരി 28 ന് ബംഗാളിലെ വോട്ടർമാരുടെ കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, അനുബന്ധ പട്ടിക പിന്നീട് പുറത്തിറക്കാമെന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്.

കൂടാതെ, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയയിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർക്ക് പിന്തുണയും സുരക്ഷയും നൽകണമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ജില്ലാ കലക്‌ടർമാരോടും എസ്‌പിമാരോടും കോടതി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഉത്തരവുകൾ കോടതിയുടെ ഉത്തരവുകളായി കണക്കാക്കണമെന്നും കലക്‌ടർമാരും എസ്‌പിമാരും അത് പാലിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സമഗ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയയിൽ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ മതിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണ പ്രക്രിയയുമായി സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരെപോലുള്ള താഴ്‌ന്ന റാങ്കിലുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ മാത്രമേ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ ഇതിനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വാദം.

ഫെബ്രുവരി 4 ന് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മമത നേരിട്ട് എത്തുകയും ചെയ്‌തു. ബംഗാളിനെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നും മമത കോടതിയിൽ ചോദിച്ചു. മമതയുടെ വാദം കേട്ട കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ഫെബ്രുവരി 10 നകം മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മമത പരാതി നൽകിയത്.

വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 58 ലക്ഷം പേരെയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 1.30 കോടി പേരെയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ പോലും അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരെയും മരിച്ചവരായി കമ്മിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കേവലം പേരോ അക്ഷരമോ തെറ്റിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുതെന്നും ആയിരുന്നു മമതയുടെ വാദം. കൂടാതെ ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കാൻ കമ്മിഷൻ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും അവർ പരാതിപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ അഞ്ചിലധികം തവണ താൻ തെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും ഒന്നിനും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെഞ്ഞെടുപ്പ് നിലവിലുള്ള 2025-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തണമെന്നും, ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും, കേവലം അക്ഷരത്തെറ്റുകളുടെ പേരിൽ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കരുതെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടക്കുന്ന ഈ നീക്കം മമതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടവീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി മാറുകയാണെന്നാണ് രാഷ്‌ട്രീയ വിദഗ്‌ധർ വിലയിരുന്നത്തുന്നത്.

