ETV Bharat / bharat

'ഭക്തരുടെ സൗകര്യത്തിന് പൂജാസമയം മാറ്റരുത്'; ഉദയാസ്‌തമന പൂജ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ദിനത്തില്‍ സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്‌തമയം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആചാരമാണിത്. ഇതിൽ 18 പൂജകൾ, ഹോമം, അഭിഷേകം, മറ്റ് ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

UDAYASTHAMANA POOJA GURUVAYUR TEMPLE POOJA VERDICT SC VERDICT ON GURUVAYUR TEMPLE UDAYASTHAMANA POOJA SC VERDICT
Supreme Court (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 30, 2025 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ 'ഉദയാസ്‌തമന പൂജ' ഡിസംബർ 1ന് നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വര്‍ധിപ്പിക്കലാണ് തന്ത്രിയുടെ കടമ അല്ലാതെ ഭക്തരുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പൂജ മാറ്റുന്നതല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെകെ മഹേശ്വരി, വിജയ് ബിഷ്‌ണോയ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്‍റേതാണ് ഉത്തരവ്.

1972 മുതൽ ഈ ആചാരം നടന്നുവരികയാണെന്ന് ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം തുലാമാസത്തിലെ ഏകാദശിപൂജ നവംബർ 2ന് ന‌ടത്തുന്നതിൽ തടസമില്ലെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവം "ഏകാദശി" ആണെന്ന് വാദിച്ച് പിസി ഹരിയും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളും സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ വൃശ്ചിക മാസ ഏകാദശിയിലെ ഉദയാസ്‌തമന പൂജ മാറ്റിയതിനെതിരെയാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി എത്തിയത്. വർഷങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന ഗുരുവായൂരിലെ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ, അനുഷ്‌ഠാനങ്ങൾ, പൂജകൾ എന്നിവയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തങ്ങള്‍ക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന് അനുകൂലമായ വിധി വന്നത്.

"ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്‌ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഏറ്റവും പവിത്രമായ മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ഇത് ദക്ഷിണ ദ്വാരക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ അതുല്യമായ "ആചാരങ്ങൾ" (പാരമ്പര്യങ്ങൾ), ദൈനംദിന ആചാരങ്ങൾ, പൂജാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, പൂജാ സമയങ്ങൾ എന്നിവ ആദി ശങ്കരാചാര്യർ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് മതപരമായും വ്യവസ്ഥാപിതമായും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഈ ആചാരങ്ങളിൽ നിന്നോ പൂജകളിൽ നിന്നോ ചടങ്ങുകളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തടസമോ വ്യതിയാനമോ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ദിവ്യശക്തിയുടെയോ ചൈതന്യത്തിൻ്റെയോ പ്രകടനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു" എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ഏകാദശിയിൽ കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഉദയാസ്‌തമന പൂജ നടത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് ദേവസ്വം ഭരണകൂടത്തെ സുപ്രീംകോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു. ജനക്കൂട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാരണം കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്ന് ദേവസ്വം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങൾ വേദ തത്ത്വചിന്തകനായ ആദി ശങ്കരാചാര്യർ ക്രമീകരിച്ചതാണെന്നും ആ നടപടിക്രമത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും അനുവദനീയമല്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശി ദിനത്തിലാണ് ഉദയാസ്‌തമന പൂജ നടക്കുന്നത്. സൂര്യോദയം മുതൽ സൂര്യാസ്‌തമയം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആചാരമാണ്. ഇതിൽ 18 പൂജകൾ, ഹോമം, അഭിഷേകം, മറ്റ് ആചാരങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Also Read:ഭക്തർ പണം നൽകുന്നത് ഭഗവാന്: ദേവസ്വം ബോർഡ് കടപ്പാട് കാണിക്കണം; സുപ്രധാന നിരീക്ഷണവുമായി ഹൈക്കോടതി

TAGGED:

UDAYASTHAMANA POOJA
GURUVAYUR TEMPLE POOJA VERDICT
SC VERDICT ON GURUVAYUR TEMPLE
UDAYASTHAMANA POOJA SC VERDICT
SC ON UDAYASTHAMANA POOJA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

സ്വര്‍ണവില യൂടേണടിക്കും, ഡോളര്‍ കുതിക്കും, യുദ്ധവും നിര്‍ണായകം; യുഎസ്-ചൈന വ്യാപാര കരാര്‍ വന്നാലുള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെ?

ഇലക്‌ടറൽ ബോണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, പെഗാസസ്; സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം, ആരാണ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്?

ഇനി കേരളത്തിലും ഇവന്‍റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കോഴ്‌സ് പഠിക്കാം

കണക്ഷണൻ മാറ്റുന്നതിനിടെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറില്‍ തീപടർന്നു, എന്തു ചെയ്യണം? കോഴിക്കോട് ദുരന്തം ഒഴിഞ്ഞത് തലനാരിഴയ്‌ക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.