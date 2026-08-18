ETV Bharat / bharat

നീറ്റ് പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങൾ; അന്വേഷണത്തിന് ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപീകരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ഡൽഹിയിലെ പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ അക്രമത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സിസിടിവി റെക്കോർഡിംഗുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് കൈമാറാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം ഉടൻ ഉണ്ടാകും.

NEET PROTEST DELHI CJP PROTEST SC ON STUDENT PROTESTERS CASE EXPERT COMMITTEE POLICE ATTACK CASE
Supreme Court (ANI)
author img

By PTI

Published : August 18, 2026 at 3:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരായ പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. വിരമിച്ച ജഡ്‌ജിമാർ, മുൻ ഡിജിപി, മുൻ സിബിഐ ഡയറക്‌ടർ, തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടുന്ന സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു. പാനലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മറ്റ് അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ കക്ഷികളിൽ നിന്ന് നിർദേശങ്ങൾ ലഭിച്ച ശേഷം കമ്മിറ്റി രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്തിമ ഉത്തരവ് ബുധനാഴ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മമല്യ ബാഗ്‌ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ 20 ന് ഡൽഹിയിലെ പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ അക്രമത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും സിസിടിവി റെക്കോർഡിംഗുകളും പരിശോധനയ്ക്കായി ഉന്നതാധികാര സമിതിക്ക് കൈമാറാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം ഉടൻ ഉണ്ടാകും. സമാന സംഭവത്തിൽ ഡൽഹിയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലുമുണ്ടായ അതിക്രമങ്ങളും ആരോപിക്കുന്ന വനിത പ്രതിഷേധക്കാർ നൽകിയ പരാതികളും ആരോപണങ്ങളും പാനൽ പരിശോധിക്കും.

ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 പ്രകാരം കോടതിക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാരെ പ്രതിചേർത്ത എഫ്‌ഐആറുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയോട് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരു ഭാവിയുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 19 പ്രകാരം പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവർക്ക് പൂർണ അവകാശമുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് ഒരു അഭിഭാഷകനോട് പറഞ്ഞു.

മുൻകാലങ്ങളിൽ ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന 2,800-ലധികം 'സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ' ജൂലൈ 20-ലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയുണ്ടായ അക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. ഓഗസ്റ്റ് 3-ന്, വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധക്കാരെ വിട്ടയയ്ക്കാനുള്ള ഉത്തരവിൽ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ എന്ന പ്രയോഗം ഗുരുതരമായതും ഹീനവുമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ മാത്രമെ പരാമർശിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നീറ്റ് പരീക്ഷാ പേപ്പർ ചോർച്ചയെ തുടർന്ന് ജൂലൈ 20-ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സംഘർഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമില്ലെങ്കിൽ എഫ്‌ഐആർ പിന്തുടരാതിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ നീക്കമാണെന്ന് കേന്ദ്രം ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിശദീകരണം. ഒരു പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പൊലീസ് അതിക്രമങ്ങളോ ലാത്തി ചാർജോ ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നു.

സാമാധനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം പൂർണ്ണമായും ഉറപ്പുനൽകുന്നു എന്ന് അടിവരയിട്ടു. ജൂലൈ 20 ന് ഡൽഹിയിൽ നടന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) നയിച്ച മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധക്കാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി. പാർലമെൻ്റിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ അവർ ലാത്തികളും കണ്ണീർവാതക ഷെല്ലുകളും പ്രയോഗിച്ചു.

Also Read: പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയിട്ടും കെട്ടടങ്ങാതെ പ്രതിഷേധം; സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യം, ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ സമരം തുടരുന്നു

TAGGED:

NEET PROTEST
DELHI CJP PROTEST
SC ON STUDENT PROTESTERS CASE
EXPERT COMMITTEE POLICE ATTACK CASE
SC FORM EXPERT COMMITTEE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.