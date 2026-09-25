കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ: സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്കെതിരെ എന്ത് നടപടിയെടുത്തെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി പർദിവാല, കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അലയൻസ് (ജെ.ആർ.സി.എ) എന്ന സംഘടന നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ
By Sumit Saxena
Published : September 25, 2026 at 8:43 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ (CSEAM) സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയാൻ സ്വീകരിച്ച മുൻകരുതലുകളും പിഴയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ അറിയിക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി
ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.ബി പർദിവാല, കെ. വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അലയൻസ് (ജെ.ആർ.സി.എ) എന്ന സംഘടന നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. 2024-ൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച സുപ്രധാന വിധി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അധികൃതർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾ ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഏകീകൃത മാർഗരേഖ (SOP) വേണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ ഭുവൻ റിഭു കോടതിയിൽ ഹാജരായി. കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ശക്തമായ നടപടികൾ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.
കേന്ദ്രത്തിന് അവസാന അവസരം
വിഷയം അതീവ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാൻ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ (എ.എസ്.ജി) കെ.എം നടരാജ് ഹാജരായി. വിഷയത്തിൽ മറുപടി നൽകാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തോടും നിയമ മന്ത്രാലയത്തോടും കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഒക്ടോബർ 15-നകം മറുപടി നൽകാൻ കേന്ദ്രത്തിന് കോടതി അവസാന അവസരം നൽകി. വിഷയം ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകുമെന്നും എ.എസ്.ജി കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2024-ലെ വിധി നടപ്പാക്കാൻ രണ്ട് മന്ത്രാലയങ്ങളും സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ഈ വലിയ വിപത്ത് തടയാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുവെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. ഭാവിയിൽ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് കൃത്യമായി സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
2024-ലെ സുപ്രധാന വിധി
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയുന്നതിൽ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം കേസുകൾ പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രാദേശിക അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ടെന്നും കോടതി അന്ന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പുതിയ ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
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കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതും പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കുറ്റകരമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് തടയാൻ കർശനമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിൽ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും, നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി ആവർത്തിച്ചു.
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