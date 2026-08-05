പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ വേണം സംയമനം; യുവാക്കളെ കേൾക്കുകയാണ് പ്രധാനം, 'സംസദ് ചലോ' ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി
ജൂലൈ 20 ന് നടന്ന സൻസാദ് ചലോ മാർച്ചിൻ്റെ സംഘാടകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി.
By PTI
Published : August 5, 2026 at 2:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ജന്തർമന്ദറിലെ സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ നിയമപാലകർ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ സംയമനം പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കി സുപ്രീംകോടതി. പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടായ ആക്രമം തടയാൻ സമൂഹത്തിനും നിയമ നിർവ്വഹണ അധികാരികൾക്കും ലഭ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം യുവാക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് സുരക്ഷാ ഏജൻസികളും പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും, ചില തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ കല്ലേറിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ പോലും ചെറുപ്പക്കാരെ ശാന്തരാക്കാനും അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് നൽകാനുമാണ് ഭരണകൂടം ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിരമിച്ച വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജി സമാനമായ മറ്റൊരു ഹർജിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റിവച്ചു.
ഹർജിക്കാരനായ മനീഷ് കുമാർ സോളങ്കിക്കുവേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ റിസ്വാൻ അഹമ്മദ്, സംഭവം നടന്ന് 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സംഘാടകരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഉയർന്നില്ലെന്ന് കോടതിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംഘാടകർ ഓരോ വാർത്താ ചാനലുകളിലും കയറിയിറങ്ങി പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയാണെന്നും അന്തരീക്ഷം ശാന്തമാക്കാൻ അവർ യാതൊരു ശ്രമവും നടത്തുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
രാജസ്ഥാനിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ ക്രമസമാധാന സംഭവങ്ങൾ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് മുന്നിൽ സർക്കാരുകൾ വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രവണത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ഇത്തരം വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്താൽ അത് തെറ്റായ ഒരു കീഴ്വഴക്കമായി മാറുമെന്നും, രാജസ്ഥാനിലും ലഖ്നൗവിലും മറ്റും വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവിലിറങ്ങി ബസുകൾക്ക് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞാൽ അവിടെയും സർക്കാരുകൾ വഴങ്ങേണ്ടി വരുമോയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
എന്നാൽ, തെറ്റായ വഴികളിലേക്ക് തിരിയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കൗൺസിലിംഗിലൂടെയും ഉപദേശങ്ങളിലൂടെയും ശരിയായ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മറുപടിയായി വ്യക്തമാക്കി. ശക്തമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏത് തരം കടുപ്പമേറിയ നിലപാടും അവസ്ഥയെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്നും അക്രമം വർധിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും അതിനാൽ അത് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്നും കോടതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കല്ലേറിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടരുതെന്ന അഭിഭാഷകന്റെ വാദത്തിന്, പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭാഗം കേൾക്കുകയും അവരുമായി സംസാരിച്ച് അവരെ ശാന്തരാക്കുകയുമാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ മാർഗമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു.
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പാർലമെന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ക്ഷേത്രമാണെന്നും അഞ്ഞൂറോളം പേർ അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ആരെങ്കിലും നാടൻ തോക്കുകൾ അടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അവർ ദേശീയ പാതയിലോ റെയിൽവേ ലൈനിലോ അല്ല, മറിച്ച് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് മാർച്ച് നടത്തിയത് എന്നതിനാൽ എല്ലാവരും ഉത്തരവാദികളാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്നാൽ, സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രധാനമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതെങ്കിലും അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും സ്ഥിതിഗതികൾ കൈവിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ പൊലീസും ഭരണകൂടവും പരമാവധി സംയമനം പാലിക്കണം. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ഭരണകൂടത്തിനും സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾക്കും വ്യക്തമായ വിവേകവും അറിവുമുണ്ടെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും സുരക്ഷാ സേനയ്ക്കുമെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചവരെ കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സർവീസ് ശിക്ഷ നൽകാനും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
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