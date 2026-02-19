ആരാധനാലയ നിയമം ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ പരിഗണിക്കാന് സുപ്രീംകോടതി
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്ല്യ ബാഗ്ചി,വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക.
ന്യൂഡൽഹി: 1947ഓഗസ്റ്റ് 15ലെ ആരാധനാലയ നിയമങ്ങള് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹര്ജികളില് അന്തിമ വാദം കേള്ക്കാന് സുപ്രീംകോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്ല്യ ബാഗ്ചി, വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെയാണ് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുക.
മതപരമായി പ്രധാന്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങള് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനെ ഈ നിയമം തടയുന്നുവെന്നും ജുഡീഷ്യൽ അവലോകനത്തിനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാക്കുന്നുവെന്നും ഉപാധ്യായ വാദിച്ചു. കേസ് വളരെക്കാലമായി പരിഗണനയിലാണെന്നും കോടതി അന്തിമ വാദം കേൾക്കലിനായി പരിഗണിക്കുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വിപുല് എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം അജ്മീര് ദർഗ കേസിൽ ഫലപ്രദമായ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെ സിവില് കോടതിയെ തടയണമെന്ന ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കോടതി വിസമ്മതിച്ചു. 1991ലെ ആരാധനാലയ നിയമത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളുടെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഹർജികൾക്ക് മറുപടിയായി ഒക്ടോബർ 31നകം സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ 2022 ഒക്ടോബർ 12ന് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ കേന്ദ്രം അതിന് ഇതുവരെ മറുപടി സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല.
1991ലെ ആക്ട് മൗലികാവകാശങ്ങളും നീതി ലഭിക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങളും ലംഘിക്കുന്നതായി ഹർജിക്കാരനായ അശ്വനി ഉപാധ്യായ വാദിക്കുന്നു. കൂടാതെ കേസിൽ അന്തിമ വാദം കേൾക്കാൻ അശ്വനിയുടെ അഭിഭാഷകൻ രാകേഷ് ദ്വിവേദി ബെഞ്ചിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം 9 ജഡ്ജിമാർ അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ വാദം കേട്ട ശേഷം കേസിൽ അന്തിമ വാദം കേൾക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി നിശ്ചയിക്കുമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. ഈ നിയമം ആരാധനാലയങ്ങൾ തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കുന്നതായി ഹർജിക്കാർ വാദിക്കുമ്പോൾ ഇത് വർഗീയ സൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താൻ അനിവാര്യമാണെന്ന് മറുപക്ഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
എന്താണ് ആരാധനാലയ നിയമം: 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15ന് രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാവുമ്പോൾ ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണോ അത് അതേപടി നിലനിർത്താൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്ന നിയമമാണ് 1991ലെ നിയമം. മതപരമായ ഘടനകളുമായി ബന്ധപ്പട്ട എല്ലാ തർക്കങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് 1991ൽ പാർലമെൻ്റ് ഈ നിയം പാസാക്കിയത്.
ആക്ടിൻ്റെ മൂന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയത്തെ പൂർണമായോ ഭാഗികമായോ മറ്റൊരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരേ മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വഭാഗത്തിൻ്റെ ആരാധനാലയമാക്കി മാറ്റുന്നതും തടയുന്നുണ്ട്. 1917 ഓഗസറ്റ് 15ന് ഒരു ആരാധനാലയത്തിൻ്റെ മതപരമായ സ്വഭാവം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ തുടരുമെന്ന് സെക്ഷൻ 4(1) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്.
ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് കേസിലും മഥുരയിലെ ഷാഹി ഈദഗാഹ് കേസിലും ആരാധനാലയ നിയമത്തെയാണ് മുസ്ലിം വിഭാഗം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചിരുന്നത്. അതേസമയം 1991ലെ നിയമം ഗ്യാൻവാപി മസ്ജിദ് കേസിൽ ബാധകമല്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം. ആരാധനാലയ നിയമത്തെ തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഒന്നിലധികം ഹർജികളാണ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
