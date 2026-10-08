ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന് തിരിച്ചടി; ഉദയാസ്തമന പൂജ വൃശ്ചികത്തിലെ ഏകാദശി ദിവസത്തിൽ തന്നെ നടത്തണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി
ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
Published : October 8, 2026 at 2:59 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉദയാസ്തമന പൂജ കേസിൽ ദേവസ്വത്തിനും തന്ത്രിക്കും സുപ്രീംകോടതിയിൽ തിരിച്ചടി. നവംമ്പർ 21 ന് വ്യശ്ചിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി ദിവസത്തിൽ തന്നെ ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്താൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാർ, ജസ്റ്റിസ് വിപുൽ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
നേരത്തെ വൃശ്ചിക മാസത്തിലെ ഉദയാസ്തമന പൂജ തുലാം മാസത്തിൽ നടത്താനായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ദേവഹിതപ്രകാരം തന്ത്രിയുടെ അനുമതിയോടെയായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ തന്ത്രി കുടുംബത്തിലെ ചില അംഗങ്ങൾ ഈ തീരുമാനത്തെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
ഇതെതുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ വ്യശ്ചിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി ദിവസമായ നവംബർ 21ന് ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്താൻ നിർദേശിച്ചു. കൂടാതെ മുൻപ് എങ്ങനെയാണോ പൂജ നടത്തിയിരുന്നത് അതുപോലെ നടത്തണമെന്നും ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഉദയാസ്തമന പൂജ ഏകാദശി ദിവസത്തിൽ നടത്താൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവിലൂടെ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു.
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എന്നാൽ അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായോ എന്ന കാര്യം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ബോർഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയെന്നും ശബരിമല സീസൺ ആയതിനാൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിണാതീതമാകുമെന്നുമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.
എന്നാൽ ഉദയാസ്തമന പൂജ വ്യശ്ചികത്തിൽ തന്നെ നടത്താൻ കോടതി നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു. തന്ത്രിക്ക് ഉചിതമെന്ന് തോന്നിയാൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ തുലാമാസത്തിലെ ദിവസവും ഉദയാസ്തമന പൂജ നടത്താമെന്നും പക്ഷേ വ്യശ്ചിക മാസത്തിൽ നിർബന്ധമായും പൂജ നടത്തണമെന്നും കോടതി ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് നിർദേശിച്ചു. ഭക്തരുടെ തിരക്ക് കാരണമാണ് പൂജ ദിവസം മാറ്റി വെക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ വിശദീകരണം.
എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തിരക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആചാരങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ജസ്റ്റിസ് അരവിന്ദ് കുമാറിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചിൻ്റെ നിരീക്ഷണം. ഈ കേസിൽ ഡിസംബറിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കുമെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. ഉദയാസ്തമയ പൂജയുടെ തീയതി മാറ്റാനുള്ള ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തീരുമാനത്തിതെതിരെ പുഴക്കര ചേന്നാസ് മനയിലെ പി. സി. ഹരി ഉൾപ്പടെയുള്ള ചില അംഗങ്ങൾ ആണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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