യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് അധിക ചാര്ജ്; സ്റ്റേ ചെയ്യാതെ സുപ്രീം കോടതി, എംഡിആര് എന്തെന്ന് വ്യക്തത വരുത്താന് നിര്ദേശം
ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ 2,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് എംഡിആർ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമാക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
By PTI
Published : September 28, 2026 at 2:00 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് എംഡിആര് (മെര്ച്ചന്റ് ഡിസ്ക്കൗണ്ട് റേറ്റ്) ചാർജ് ഈടാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള വാണിജ്യ യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതായി സെപ്റ്റംബർ 14, 15 തീയതികളിൽ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അഭിഭാഷകൻ അഞ്ജൻ ദത്ത സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിച്ചത്. എന്നാല്, സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സ്റ്റേ ചെയ്യാന്ർ സുപ്രീം കോടതി തയാറായില്ല.
തുടക്കത്തിൽ, യൂണിയനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ (എഎസ്ജി) എൻ വെങ്കിട്ടരാമൻ, ചാർജുകൾ ഒക്ടോബർ 15 മുതൽ മാത്രമേ പ്രാബല്യത്തിൽ വരൂ എന്ന് വാദിച്ചു. 96% ഇടപാടുകൾക്കും ചാർജ് ബാധകമാകില്ലെന്നും അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജുകൾ അഞ്ച് രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ഇത് നികുതിയോ ഫീസോ അല്ലായെന്നും എഎസ്ജി പറഞ്ഞു. ഈ വസ്തുതകൾ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഇത് ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"ഇത് നികുതിയാണോ അതോ ഫീസ് ആണോ? ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ, ഈ അപഹരണം നടത്തുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്" ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി ചോദിച്ചു. "ഇത് ഒരു അപഹരണമല്ല" ചാർജുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് ഒരു രൂപ പോലും എടുക്കുന്നില്ലെന്നും പേയ്മെൻ്റ് അഗ്രഗേറ്റർമാരും ബാങ്കുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു സെറ്റിൽമെൻ്റ് ഫീസാണിതെന്നും എഎസ്ജി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബാങ്കുകൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജുകൾ ഈടാക്കുമ്പോഴും ഒരു ചെലവ് ഉണ്ടാകുമെന്നും യുപിഐ പണമിടപാടുകൾ ആ ചാർജുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും എഎസ്ജി വിശദീകരിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, ഇടപാടുകൾ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ചാർജുകൾ ആവശ്യമാണ്.
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തുടർന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി, വ്യാപാരികൾ വിറ്റുവരവിൻ്റെ പരിധിയിലെത്തണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 269SU പരാമർശിച്ചു. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് രീതിയിലുള്ള പണമിടപാട് സൗകര്യം നൽകേണ്ടത് അവരുടെ കടമയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രസർക്കാർ, ആർബിഐ, എൻപിസിഐ എന്നിവയ്ക്ക് ബെഞ്ച് നോട്ടീസ് അയച്ചപ്പോൾ, ഈ നീക്കം കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ വർധിക്കാൻ കാരണമാകുമെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ തീരുമാനം സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, തീരുമാനം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ ബെഞ്ച് വിസമ്മതിച്ചു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർബിഐ), നാഷണൽ പേയ്മെൻ്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൻപിസിഐ), യുപിഐ & സർവീസസ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാണിജ്യ യുപിഐ ഇടപാടുകൾക്ക് നിരക്കുകൾ ചുമത്തുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ വാദിക്കുന്നു, കാരണം ബിസിനസുകൾ അധിക ചെലവുകൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൈമാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
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