വിള നശിപ്പിക്കുന്നെന്ന കാരണത്താല് ആനത്താരയിൽ തടസം സൃഷ്ടിക്കരുത്; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശവുമായി സുപ്രീം കോടതി
വിളകൾ നശിപ്പിക്കും എന്നത് സഞ്ചാരം തടയാനുള്ള കാരണമല്ലെന്നും ആനത്താരകളിൽ സർവേ നടത്താനും സുപ്രീംകോടതി സmർക്കാരുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകി.
By PTI
Published : August 17, 2026 at 6:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വിളകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ ആനകളുടെ സഞ്ചാരം തടയരുതെന്ന ഉത്തരവുമായി സുപ്രീംകോടതി. ആനത്താരയിൽ മാർഗ തടസം സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സുപ്രീംകോടതി നിർദേശം നൽകി. വിളകൾ നശിപ്പിക്കും എന്നത് സഞ്ചാരം തടയാനുള്ള കാരണമല്ലെന്നും ആനത്താരകളിൽ സർവേ നടത്താനും സുപ്രീംകോടതി നിർദേശിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റെതാണ് നിർദേശം.
ആനത്താരയിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ആനക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ശീലമുണ്ട്. വിളകൾ നശിക്കുന്നതിനാൽ അവയുടെ പാതയിൽ തടസം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ആനകൾ നേപ്പാളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്നും പിന്നീട് പശ്ചിമ ബംഗാൾ വഴി ജാർഖണ്ഡിലേക്കും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നുവെന്നും കോടതി ചൂണ്ടികാണിച്ചു. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആനകളെ തുരത്താൻ വെടി വയ്ക്കുന്നതും സ്പൈക്കുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി വ്യാപകമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബാഗ്ചി വ്യക്തമാക്കി.
തുടർന്ന് ആനകളെ തുരത്താൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വെടിവയ്പ്പോ മറ്റ് മാർഗങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിലക്കി. ഈ നിർദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
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ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രാദേശിക കാരണങ്ങളാൽ ആനത്താര തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിഷയത്തിൽ സർവേ നടത്താനും ആനത്താരകൾ തടസപെടുത്തുന്നത് തടയാനായി എന്തെക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാരും കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയവും കോടതിയെ അറിയിക്കണം.
ആനകളെ തുരത്താൻ വെടി വയ്ക്കുന്നതിലും തത്സ്ഥിതി റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കണം. കേന്ദ്രം വനം വകുപ്പ് മന്ത്രാലത്തിൻ്റെ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന നിദേശവും സുപ്രീം കോടതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ആറ് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആറ് ആഴ്ചക്ക് ശേഷം കേസിൽ വാദം കേൾക്കുമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
ആനകളെ തുരത്താനായി വെടിവയ്ക്കുകയോ ഫയർബോളുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം സ്പൈക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യാനും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് 2018 ലെ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിർ പറയുന്നുണ്ട്.
ആനകളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഇരുമ്പ് കമ്പി, തോക്കുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ക്രൂരമാണ്. അത് മൃഗങ്ങൾക്ക് വലിയ മാനസിക ആഘാതവും ശാരീരിക ക്ലേശവും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
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