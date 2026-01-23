ETV Bharat / bharat

തിരുപ്പറകുന്ദ്രം ക്ഷേത്ര വിവാദം: ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിഷത്തിൻ്റെ ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് (എഎസ്‌ഐ) നിർദേശിക്കണമെന്ന ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്.

The Supreme Court - File (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 4:18 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: തിരുപ്പറകുന്ദ്രം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് (എഎസ്‌ഐ) നിർദേശിക്കണമെന്ന ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി. തിരുപ്പറംകുന്ദ്രം കുന്നിൻ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദീപസ്‌തംഭത്തിൽ 24 മണിക്കൂറും സ്ഥിരമായി വിളക്ക് കത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ വാദവും കോടതി നിരസിച്ചു. പകരം ഹൈക്കോടതി കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞതാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

ദീപസ്‌തംഭം (പുരാതന ശിലാസ്‌തംഭം) വിളക്ക് കൊളുത്തൽ വിവാദത്തിലാണ് മധുരൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഹിന്ദു അവകാശ സംഘടനയായ ഹിന്ദു ധർമ്മ പരിഷത്ത് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാറും വിപുല്‍ എം പഞ്ചോളിയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വാദം കേട്ടത്.

നേരത്തെ ജനുവരി ആറിന് ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് തീർപ്പാക്കിയിരുന്നുവെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കക്ഷികൾ പ്രത്യേക ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. "മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് വിളക്ക് കൊളുത്താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, കക്ഷികൾ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യാൻ ആലോചിക്കുന്നു," - അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

അതേസമയം ജനുവരി ആറിന്, തിരുപ്പറംകുന്ദ്രം കുന്നിൻ മുകളിൽ പരമ്പരാഗത കാർത്തിക ദീപം കത്തിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച മുൻ ഉത്തരവ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ മധുര ബെഞ്ച് ശരിവയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട് സർക്കാരും ക്ഷേത്ര ഭരണകൂടവും സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ തള്ളിയാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധി പറഞ്ഞത്. സിംഗിൾ ജഡ്‌ജി ജസ്റ്റിസ് ജിആർ സ്വാമിനാഥൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് വീണ്ടും ശരിവച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസുമാരായ ജി ജയചന്ദ്രനും കെകെ രാമകൃഷ്‌ണനും ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞത്.

കുന്നിൻ മുകളിൽ ഒരു വിളക്ക് സ്‌തംഭം ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നിർണായകമായ തെളിവില്ലെന്നാണ് ക്ഷേത്ര ഭരണകൂടം റിട്ട് ഹർജിയെ എതിർത്ത് വാദിച്ചത്. സിക്കന്ദർ ദർഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള നിർദ്ദിഷ്‌ട സ്ഥലത്ത് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഭയന്ന് സർക്കാർ അവിടെ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നതിനോട് വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വിവാദങ്ങള്‍ ഉടലെടുത്തത്. എന്നാൽ കേസിൽ ദീപം കൊളുത്തുന്ന ആചാരത്തിന് ചരിത്രപരമായ പിൻബലമുണ്ടെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ വാദിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി നിർണായക വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

