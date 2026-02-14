ശബരിമല യുവതീപ്രവേശനം: പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ തിങ്കളാഴ്ച; ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും
ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൂടാതെ ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല ബാഗ്ചി, വിപിൻ പഞ്ചോളി എന്നിവരാണ് ബെഞ്ചിലുള്ളത്. കണ്ഠര് രാജീവരും ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള കേസ് എന്ന പേരിലാണ് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : February 14, 2026 at 7:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിധിക്ക് എതിരെയുള്ള പുനഃപരിശോധന ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി ഈ തിങ്കളാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കും. 2018ലെ വിധിക്കുശേഷം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിർണായകമായ കോടതി നടപടിയായി ഇത് മാറിയേക്കാം.
ശബരിമല യുവതീപ്രവേശന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതിയിലെ പുതിയ നീക്കങ്ങൾ അത്യന്തം നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ കേസ് പട്ടികയിൽ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ കേസായി ശബരിമല വിഷയം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ഠര് രാജീവരും ഇന്ത്യൻ യങ് ലോയേഴ്സ് അസോസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള കേസ് എന്ന പേരിലാണ് പട്ടികയിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല ബാഗ്ചി, വിപിൻ പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് തിങ്കളാഴ്ച കേസ് പരിഗണിക്കുക.
തിങ്കളാഴ്ച കേസിൽ വിശദമായ വാദം കേൾക്കൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് കോടതി വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചന. 2019ൽ അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്എ ബോബ്ഡെയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ച് കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല. ആ ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നവരിൽ നിലവിൽ സർവീസിലുള്ള ഏക ജഡ്ജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് മാത്രമാണ്. അതിനാൽ ബെഞ്ച് പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാകും ആദ്യത്തെ പ്രധാന നടപടി.
തിങ്കളാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനൊപ്പം കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന മറ്റ് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരും ഒമ്പതംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ബെഞ്ച് രൂപീകരിച്ച ശേഷം എല്ലാ കക്ഷികളുമായും ആലോചിച്ച് എന്ന് മുതൽ വാദം തുടങ്ങണം എന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കും. മാർച്ച്, ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായ വാദം കേൾക്കൽ നടക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരമോ മറ്റോ വാദം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. 2017ലും 2018ലും സ്ത്രീപ്രവേശനത്തെ അനുകൂലിച്ച സർക്കാർ, 2019ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം നിലപാടിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയോ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല. കേസ് വരുമ്പോൾ നിലപാട് അറിയിക്കും എന്നായിരുന്നു സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരിന് തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും. മുൻപ് യുവതീപ്രവേശനത്തെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്ന തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്, അവസാനഘട്ടത്തിൽ മൃദുസമീപനം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്നതും നിർണായകമാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് വന്നതോടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമവിദഗ്ധരുമായി കൂടിയാലോചനകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
