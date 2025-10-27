ETV Bharat / bharat

രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റ് കേസുകളിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് സാധ്യത; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നോട്ടിസ് അയച്ച് സുപ്രീംകോടതി

ജസ്‌റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

ന്യൂഡൽഹി: ഡിജറ്റൽ അറസ്‌റ്റ് കേസുകളിൽ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾക്കും നോട്ടിസ് അയച്ച് സുപ്രീംകോടതി. അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരപരിധിയിൽ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആറുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചത്.

ജസ്‌റ്റിസുമാരായ സൂര്യകാന്ത്, ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നടപടി. രാജ്യത്ത് ഉടനീളം നടക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വ്യാപ്‌തി കണക്കിലെടുത്ത് ഇത്തരം കേസുകളിലെ അന്വേഷണം സിബിഐയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായും സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റ് കേസുകളും മ്യാൻമർ, തായ്‌ലൻഡ് തുടങ്ങിയ വിദേശ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് സിബിഐക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു. വാദങ്ങൾ നീരിക്ഷിച്ച സുപ്രീംകോടതി കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോട് നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ പുരോഗതി തങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ പറയുമെന്നും തുഷാർ മേത്ത പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സൈബർ വിദഗ്‌ധർ ഉൾപ്പെടെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്നും ജസ്‌റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ബെഞ്ച് സിബിഐയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റിൻ്റെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ, മറ്റു ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാജ ജുഡിഷ്യൽ ഉത്തരവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പൗരന്മാരെ കബിളിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പൊതുജന വികാരത്തിൻ്റെ അടിത്തറയെയാണ് തകർക്കുന്നതെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു.

എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റ്?

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നിരവധി ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റ് എന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പാണ്. തട്ടിപ്പുകാർ നിയമപാലകരോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ ആയി ചമഞ്ഞ് ഇരകളിൽ നിന്ന് പണമോ സെൻസിറ്റീവ് വിവരങ്ങളോ തട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് രീതി.

സംഭവം ഇങ്ങനെ

ഹരിയാനയിലെ അംബാല സ്വദേശിനിയായ 73 കാരി ചിഫ് ജസ്‌റ്റിസ് ബി. ആർ ഗവായ്‌ക്ക് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കോടതി സ്വേമധയാ കേസെടുത്തത്. സെപ്‌റ്റംബർ ഒന്നിനും 16 നും ഇടയിൽ പരാതിക്കാരിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോടിയലധികം രൂപയാണ് സൈബർ തട്ടിപ്പുകാർ കവർന്നത്.

മുൻ ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന പുറപ്പെടുവിച്ചത് എന്ന രീതിയിൽ വ്യാജ ഉത്തരവ് സൃഷ്‌ടിച്ചായിരുന്നു സിബിഐ, ഐബി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞെത്തിയവർ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജിമാരുടെ പേരും ഒപ്പും സീലും വ്യാജമായി സൃഷ്‌ടിച്ച് ഡിജിറ്റൽ അറസ്‌റ്റിലൂടെ പണം തട്ടുന്നത് ആശങ്കയുള്ള കാര്യമാണെന്നും മുതിർന്ന പൗരന്മാരിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പടെ ഇങ്ങനെ പണം തട്ടുന്നത് തടയാൻ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ശക്തമായി ഇടപെടണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

