ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ; എംപി സഞ്ജയ് റൗട്ടിനും നിഖിൽ വാഗ്ലെയ്ക്കും നോട്ടീസ് അയച്ച് സുപ്രീം കോടതി
സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ (SCBA) സമർപ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 2:21 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിനെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും കുറിച്ചുള്ള പരസ്യ പരാമർശങ്ങളുടെ പേരിൽ ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിയിൽ ശിവസേന (യുബിടി) രാജ്യസഭാ എംപി സഞ്ജയ് റൗട്ടിനും പത്രപ്രവർത്തകൻ നിഖിൽ വാഗ്ലെയ്ക്കും സുപ്രീം കോടതി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ചു.
എന്നാൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്, അടുത്ത വാദത്തിൽ റൗട്ടിനെയും വാഗ്ലെയെയും നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. ആദ്യം അവരുടെ വിശദീകരണങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ (SCBA) സമർപ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിലാണ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
റൗട്ടിൻ്റെയും വാഗലിൻ്റെയും പരാമർശങ്ങൾ ന്യായമായ വിമർശനത്തിൻ്റെ പരിധിക്കപ്പുറമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതിയിലുള്ള പൊതുജനവിശ്വാസം തകർക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണെന്നും എസ്സിബിഎ പ്രസിഡൻ്റും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനുമായ പ്രദീപ് റായ് ആരോപിച്ചു. ജുഡീഷ്യറിയെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്, കോടതികൾ നിരന്തരം വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യവും മൗലികാവകാശങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതിക്കെതിരായ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതികൾ വ്യക്തിപരമായി ഹാജരാകാന് എസ്സിബിഎ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയെങ്കിലംു ആദ്യം കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയയ്ക്കാൻ ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. 1971 ലെ കോടതിയലക്ഷ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 15(1)(b) പ്രകാരം ക്രിമിനൽ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അറ്റോർണി ജനറൽ ആർ വെങ്കിട്ടരമണി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 15 ന് എസ്സിബിഎ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്ത അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് വെങ്കിട്ടരമണി അനുമതി നൽകിയത്.
പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധി സംഘത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള അഭ്യർത്ഥന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരസിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് വിവാദം ഉടലെടുത്തത്. പകരം ഒരു ഹർജിയിലൂടെ വിഷയം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരാമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. എസ്സിബിഎയുടെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നത് പ്രകാരം നിഖിൽ വാഗ്ലെ തൻ്റെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ അധിക്ഷേപകരമായ ഒരു പരാമർശം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ പരാമർശങ്ങൾ പിൻവലിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലെയും ഹൈക്കോടതിയിലെയും 80-ഓളം ജഡ്ജിമാർ ലണ്ടനിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിച്ചുവെന്നും ഭരണകക്ഷിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിലും മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ അത്താഴവിരുന്നുകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നുവെന്നുമാണ് സഞ്ജയ് റൗത്ത് ആരോപിച്ചത്.
Also read:ഗ്യാനേഷ് കുമാർ രാജിവയ്ക്കില്ല; രാജ്യത്ത് ബംഗ്ലാദേശ് മോഡൽ കലാപത്തിന് കോൺഗ്രസ് ശ്രമമെന്ന് രാജ്നാഥ് സിങ്