തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം ദീപം; തമിഴ്നാട് സർക്കാറിന്റെ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്, ഹൈക്കോടതി വിധിക്ക് സ്റ്റേയില്ല
വിജയ് സർക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കനത്ത തിരിച്ചടി. ദർഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള കൽത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാം. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് തുടരും.
By PTI
Published : August 3, 2026 at 2:53 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തിരുപ്പരൻകുണ്ഡ്രം മലമുകളിലെ ദീപത്തൂണിൽ കാർത്തിക ദീപം തെളിയിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ തമിഴ്നാട് സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ വാദം കേൾക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി സമ്മതിച്ചു. ആദ്യ ഹർജിക്കാരായ രാമ രവികുമാറിനും മറ്റുള്ളവർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചു. തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഹർജിയെ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി കേസ് മാറ്റിവച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ അരവിന്ദ് കുമാറും വിപുല് എം പഞ്ചോളിയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. ജോസഫ് വിജയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തമിഴ്നാട് സർക്കാർ, ദീപത്തൂൺ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പ്രദേശം സിക്കന്ദർ ബദുഷാ ദർഗയ്ക്ക് സമീപമുള്ള അതീവ സെൻസിറ്റീവ് മേഖലയാണെന്നും, അവിടെ ദീപം തെളിയിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നത് നിയമ-സമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാമെന്നുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതി വിധി തടയേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രാഥമിക നിലപാട്. തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കത്തിനാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരിച്ചടിയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ജനുവരി 6 ന് സിഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ശരിവച്ചു. കൂടാതെ മതപരമായ ആചാരം മൂലമുള്ള ക്രമസമാധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും ജഡ്ജി വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിൻ്റെ അപ്പീലിൽ സ്റ്റേ അനുവദിക്കാതിരുന്നതോടെ ഹൈക്കോടതി വിധിയുടെ നിയമസാധുത തുടരും. കേസിൽ എതിർകക്ഷികളുടെ മറുപടി ലഭിച്ച ശേഷം സുപ്രീം കോടതി തുടർവാദം കേൾക്കും. ശിലാസ്തംഭം (ദീപത്തൂൺ) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെതാണെന്നും വഖഫ് ബോർഡിന് നിലവിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
നവംബർ-ഡിസംബർ മാസങ്ങളിൽ ഉത്സവ വേളയിൽ തിരുപ്പറൻകുന്ദ്രം കുന്നിലെ പുരാതന ശിലാസ്തംഭത്തിൽ ദീപം കൊളുത്താൻ നിർദേശം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാമ രവികുമാറും മറ്റുള്ളവരും സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജിയിൽ നിന്നാണ് കേസ് ഉയർന്നത്. 2025 ഡിസംബർ 1-ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ജഡ്ജി ഹർജി അനുവദിച്ചു. അന്നത്തെ സംസ്ഥാനത്തെ ഡിഎംകെ സർക്കാരും, ക്ഷേത്ര മാനേജ്മെൻ്റും, തിരുപ്പറൻകുണ്ഡ്രത്തെ ഹസ്രത്ത് സുൽത്താൻ സിക്കന്ദർ ബദുഷ അവുലിയ ദർഗയും ചേർന്ന് സിംഗിൾ ജഡ്ജിയുടെ ഉത്തരവിനെതിരെ അപ്പീലുകൾ സമർപ്പിച്ചു. വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത് വർഗീയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൊതു ക്രമസമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.
Also Read:കാവേരി നദീതീരത്ത് കഴുത്തറ്റം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിരുന്ന് കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം