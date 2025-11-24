അജ്ഞാത സംഭാവന; 2000 രൂപ പരിധി ചോദ്യം ചെയ്ത ഹർജിയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാര്ട്ടികള്ക്ക് അടക്കം സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ്
രാഷ്ട്രീയ ഫണ്ടിംഗിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മ, സംഭാവന നൽകുന്നവരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ വോട്ടർമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ തടസമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
Published : November 24, 2025 at 4:32 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് 2,000 രൂപയിൽ താഴെ അജ്ഞാത വ്യക്തികളില് നിന്നും കേന്ദ്രങ്ങളില് നിന്നും സംഭാവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന വിഷയത്തില് ഇടപെട്ട് സുപ്രീം കോടതി.
ഇത്തരത്തില് സംഭാവനകള് സ്വീകരിക്കാന് അനുവദിക്കുന്ന ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥയുടെ സാധുതയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.
ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ നിർണായക വിഷയത്തിൽ, ബി.ജെ.പി., കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് നാലാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഇത്തരത്തില് രാഷ്ട്രീയ ഫണ്ടിംഗിലെ സുതാര്യതയില്ലായ്മ, സംഭാവന നൽകുന്നവരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങൾ വോട്ടർമാർക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ തടസമുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
ഇത് വോട്ടുചെയ്യുമ്പോൾ വിവേകപരവും വിവരമറിഞ്ഞതുമായ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ തടയുകയും, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ പരിശുദ്ധിക്ക് കോട്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ, വോട്ടർമാരുടെ അറിയാനുള്ള മൗലികാവകാശം ലംഘിക്കുന്ന 1961-ലെ ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13A-യുടെ ക്ലോസ് (d) ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണമായി ഒരു തുകയും സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയായി നിർദ്ദേശിക്കണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യമുണ്ട്.
സംഭാവന നൽകുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരും മറ്റ് വിവരങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിർബന്ധമായും വെളിപ്പെടുത്തണം; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച ഫോം 24A സംഭാവന റിപ്പോർട്ടുകൾ കർശനമായി പരിശോധിക്കുകയും, വിലാസമോ പാനോ നൽകാത്ത സംഭാവനകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ പാർട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും വേണം.
കൂടാതെ, കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാത്ത പാർട്ടികൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം റദ്ദാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകണമെന്നും ഹര്ജിയില് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും അക്കൗണ്ടുകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയമിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ഓഡിറ്റർമാർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ ആദായനികുതി റിട്ടേണുകളും ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളും സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ട് ടാക്സസ് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കണം എന്നും ഹർജിയില് ആവശ്യമുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റുകള് വർധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, 2,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള പണ സംഭാവനകൾക്ക് നികുതി ഇളവ് നൽകുന്നത് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും ഹർജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാഷ്ട്രീയ ഫണ്ടിങ്ങില് സുതാര്യത കൊണ്ടുവരാനായി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നതും എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതി അടുത്തിടെ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്ത ഇലക്ടറൽ ബോണ്ട് സ്കീമിനെക്കുറിച്ചുള്ള 2024-ലെ വിധിയും ഹർജിയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹർജിയിൽ ഇനി നാലാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വാദം കേൾക്കും.
Also Read: രാജ്യത്ത് കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച സുപ്രധാന വിധികളിലെ പ്രാതിനിധ്യം; 53-ാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്