ബിഎൽഒമാരുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കും; എസ്ഐആറിൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
എസ്ഐആറിലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ജീവനക്കാരുടെയും ബിഎൽഒമാരുടേയും മരണങ്ങളും എഫ്ഐആറുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെത്തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം. ബിഎൽഒമാരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിവികെ കോടതിയെ സമീപിച്ചു.
ന്യൂഡൽഹി: എസ്ഐആറിൽ (സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ) പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. എസ്ഐആർ ജോലികളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച (ഡിസംബർ 4) പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.
എസ്ഐആറിലെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ജീവനക്കാരുടെയും ബിഎൽഒമാരുടെയും മരണങ്ങളും പിന്നാലെ എഫ്ഐആറുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ നിർദേശം. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫിസർമാരുടെ ജോലിഭാരം ഇതുവഴി കുറയ്ക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.
സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും നിയോഗിക്കുന്ന ജീവനക്കാരും ബിഎൽഒമാരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജോലികൾ കൃത്യമായി ചെയ്യണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്റ്റിസ് ജോയ് മല്യ ബാഗ്ചിയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. "നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യാേഗസ്ഥർ ചുമതലകൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. എന്നാൽ ബിഎൽഒമാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെടണം" ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
ജോലി സമയം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷന് (ECI) അധിക ജീവനക്കാരെ നൽകണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് നിർദേശിച്ചു. ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരന് ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ ഇളവ് തേടുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോറിറ്റിക്ക് അത്തരം അഭ്യർഥനകൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. അത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ആ വ്യക്തിയെ നിർദിഷ്ട ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിയമിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
ബിഎൽഒമാരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിവികെ
ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരം നിർബന്ധിത നടപടികളിൽ നിന്ന് ബിഎൽഒമാരെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ടിവികെ (തമിഴക വെട്രി കഴകം) മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനുമായ വിജയ് നയിക്കുന്ന ടിവികെ പാർട്ടി സമർപിച്ച അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചു.
സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപിച്ച ഹർജിയിൽ, എസ്ഐആർ നടപടി ക്രമത്തിനിടെ അമിത ജോലി സമ്മർദം മൂലം രാജ്യത്ത് 40നടുത്ത് ബിഎൽഒമാർ മരിച്ചതായി ടിവികെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "സെക്ഷൻ 32 പ്രകാരമുള്ള എഫ്ഐആർ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരെയും അധ്യാപകരെയും അവരുടെ പതിവ് ജോലികൾക്ക് മുമ്പും ശേഷവും എസ്ഐആർ ജോലിക്ക് അയയ്ക്കുന്നു. ഒരു യുവാവിന് സ്വന്തം വിവാഹത്തിന് പോലും അവധി നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല" എന്ന് ടിവികെയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വ. ഗോപാൽ ശങ്കരനാരായണൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞു.
കേരളം, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി നടന്ന ഒന്നിലധികം ആത്മഹത്യകളെ കുറിച്ച് ടിവികെ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അമിത ജോലിഭാരം, ഭീഷണി, ക്രിമിനൽ നടപടികൾ എന്നിവ മൂലമാണ് ഈ ആത്മഹത്യകളെല്ലാം സംഭവിച്ചത് എന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി ആത്മഹത്യകള്, ഹൃദയാഘാതം പോലുള്ള കേസുകൾ എടുത്തുകാണിച്ചുകൊണ്ട് അഭിഭാഷകൻ യാഷ് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിൽ എസ്ഐആറിന്റെ സമയപരിധി നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2026 മാർച്ച് വരെ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്നാണ് അപേക്ഷയിൽ. ബിഎൽഒമാരുടെ മേലുള്ളത് കടുത്ത സമ്മർദം ആണെന്നും 2027-ൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 30 ദിവസം മാത്രം നൽകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബൽ കോടതിയിൽ ചോദിച്ചു.
ടിവികെയുടെ ഹർജിയെ എതിർത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനു വേണ്ടി അഡ്വ. മനീന്ദർ സിങ് കോടതിയിൽ ഹാജരായി. ടിവികെയുടെ ഹർജി അടിസ്ഥാനരഹിതം ആണെന്ന് മനീന്ദർ സിങ് പറഞ്ഞു. "പല കേസുകളിലും ബിഎൽഒമാർ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ മടിക്കുന്നു. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കടുത്ത നടപടികൾ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇതിൽ നടപടി എടുക്കാൻ പൂർണ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. "ഏതെങ്കിലും ജീവനക്കാരന് അസുഖം, ഗർഭാവസ്ഥ അത്തരം ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അവരുടെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റൊരാളെ മാറ്റി നിയമിക്കാൻ കഴിയും". ബിഎൽഒ മരണത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായുള്ള ക്ലെയിമുകൾ പിന്നീടുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ഫയൽ ചെയ്യാമെന്നും അവ പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.
