ആരവല്ലി 'നിർവചന'ത്തിലെ ആശങ്ക; സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വാദം കേൾക്കും
ആരവല്ലിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനായാണ് സ്വമേധയ പരിഗണിച്ചത്, കേന്ദ്രം ഖനന വിലക്ക് ഏര്പ്പെടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങള്ക്ക് പുറമെയുള്ള മേഖലകള് കണ്ടെത്താനും ഉത്തരവ്.
ന്യൂഡല്ഹി: ആരവല്ലി കുന്നുകളുടെ നിര്വചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് സ്വമേധയാ വാദം കേൾക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ.കെ മഹേശ്വരി, അഗസ്റ്റിൻ ജോർജ് മാസിഹ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചായിരിക്കും വാദം കേൾക്കുക. കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങളോടൊപ്പം ആരവല്ലിയുടെ സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള് പരിഹരിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്-റീ ഡെഫിനിഷന് ഓഫ് ആരവല്ലി ഹില്സ് ആൻഡ് റെഞ്ച്സ് ആന്ഡ് ആന്സില്ലറി ഇഷ്യൂസ് എന്ന തലക്കെട്ടിലുള്ള റിട്ട് ഹര്ജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്നത്.
നവംബർ 20ന് ആണ് കുന്നുകൾ സംബന്ധിച്ച് പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നൽകിയ നിർവചനം സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ചത്. അതേസമയം 100 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുള്ള കുന്നുകളിൽ ഖനനം നടപ്പിലാക്കാന് ഈ നിർവചനം വഴിയൊരുക്കുമെന്നു വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ദുര്ബലമായ ആരവല്ലി കുന്നുകളുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകള് വര്ധിച്ച് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇത് സ്വമേധയ പരിഗണിച്ചത്.
ആരവല്ലിയിൽ പുതിയ ഖനന കരാറുകള് നൽകുന്നതിന് പൂർണ്ണ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് നിർദേശിച്ചു. ഡൽഹി മുതൽ ഗുജറാത്ത് വരെയുള്ള ആരവല്ലി ഭൂപ്രകൃതിയിലുടനീളം നിരോധനം ഒരേപോലെ ബാധകമാകുമെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. അനധികൃത ഖനനം തടയുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്താനുമാണ് ഈ നിര്ണായക നീക്കം ഉണ്ടായത്.
സംരക്ഷണം കൂടുതല് ശക്തമാക്കാന് ഖനനം നിരോധിക്കേണ്ട കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളും മേഖലകളും തിരിച്ചറിയാൻ എംഇഫ്സിസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫോറസ്ട്രി റിസർച്ച് ആൻഡ് എജുക്കേഷന് (ICFRE) നിർദേശം നൽകി. ആരവല്ലിയില് കേന്ദ്രം ഇതിനകം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറമേയുള്ള പ്രദേശങ്ങള് തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്.
ആശങ്ക ഉന്നയിച്ച് മുൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി
ആരവല്ലി കുന്നുകളില് വര്ധിച്ച് വരുന്ന ആശങ്കകള് ഉന്നയിച്ച് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രിയുമായ ജയറാം രമേശ് ഞായറാഴ്ച കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവിന് കത്തെഴുതി. സമൂഹമാധ്യമമായ എക്സിലൂടെ തൻ്റെ കത്ത് പങ്കിട്ട് കൊണ്ടാണ് ജയറാം രമേശ് ആശങ്ക ഉയര്ത്തിയത്. ആരവല്ലികളുടെ വിനാശകരമായ പുനർനിർവചനത്തെക്കുറിച്ച് നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കൊണ്ടാണ് താന് കത്തെഴുതിയതെന്ന് മുന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
“ആരവല്ലി കുന്നുകളുടെ പുനർനിർവചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 100 മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉയരമുള്ള ഭൂരൂപങ്ങളിലേക്ക് അവയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ആശങ്കകളുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ പരിഗണനയ്ക്കായി നാല് പ്രത്യേക ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ” യാദവിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി.
