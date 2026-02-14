അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിദ്വേഷ വീഡിയോ; നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കും
അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജികളാണ് വരും ദിവസം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുക...
Published : February 14, 2026 at 5:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയുടെ വിദ്വേഷ വീഡിയോക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജികൾ തിങ്കളാഴ്ച (ഫെബ്രുവരി 16) സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കുക.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ ബിജെപി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആനിമേറ്റഡ് ചിത്രത്തിലേക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോക്ക് എതിരെയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം നേതാക്കളും സിപിഐ നേതാവും കോണ്ഗ്രസും സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ തുടർച്ചയായ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ അസമിലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെതിരെ ശത്രുത ജനിപ്പിക്കുന്നതായും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
2026 ഫെബ്രുവരി 7 ന് 'ബിജെപി അസം' (@BJP4Assam) എന്ന എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഷോട്ട്” എന്ന തലക്കെട്ടോടൊണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുടെ ആനിമേറ്റഡ് ചിത്രത്തിലേക്ക് അസം മുഖ്യമന്ത്രി വെടിയുതിര്ക്കാൻ നില്ക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ. വീഡിയോയും വീഡിയോയുടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളും ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് ഇടതുപാര്ട്ടികള് ഹർജി നൽകിയത്.
വീഡിയോയ്ക്ക് എതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം വന്നതിനെ തുടർന്ന്, ബിജെപി വീഡിയോ നീക്കം ചെയ്തു. എന്നാൽ, മറ്റ് നിരവധി അക്കൗണ്ടുകളിലൂടേയും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടേയും ഈ വീഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുന്നു എന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഭരണഘടന പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി എടുത്ത സത്യപ്രതിജ്ഞയെ നഗ്നമായി അവഹേളിക്കുന്നതാണ് ഈ പരാമർശം എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സംഭവത്തില് പരാതി നല്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും എഫ്ഐആറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ഇതിന് മുമ്പും വർഗീയതയും വിദ്വേഷവും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പ്രസംഗം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഹർജികൾ സമ്മർപ്പിച്ചിരുന്നു. ശർമ്മയ്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, സിപിഐ നേതാവ് ആനി രാജയുമാണ് ഹർജികൾ സമ്മർപ്പിച്ചത്. കൂടാതെ അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) രൂപികരിക്കണമെന്നും അവർ സുപ്രീം കോടതയിൽ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം അസമിലെ ബംഗാളി മുസ്ലിം സമൂഹമായ മിയാസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയരുന്നു. മിയാസ് ഇന്ത്യക്കാരല്ലെന്നും അവർ ഇന്ത്യയിൽ അല്ല, ബംഗ്ലാദേശിലാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പേരുകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും ഹിമന്ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു. (അസമിൽ, രേഖകളില്ലാത്ത കുടിയേറ്റക്കാരെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആക്ഷേപകരമായ ഒരു പദമാണ് "മിയ").
