ആരവല്ലി വിവാദം; സ്വമേധയാ കേസ് എടുത്ത് സുപ്രീം കോടതി, നാളെ പരിഗണിക്കും
ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ കെ മഹേശ്വരി, എ ജി മാസിഹ് എന്നവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചായിരിക്കും കേസ് പരിഗണിക്കുക.
Published : December 28, 2025 at 8:53 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മുതൽ ഗുജറാത്ത് വരെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ആരവല്ലി പർവതനിരയെ സംബന്ധിച്ച കേസ് സുപ്രീം കോടതി നാളെ (ഡിസംബർ 29) പരിഗണിക്കും. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ കെ മഹേശ്വരി, എ ജി മാസിഹ് എന്നവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചായിരിക്കും കേസ് പരിഗണിക്കുക.
ഡൽഹി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന ആരവല്ലി പർവതനിരകൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പർവതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. വന്യജീവികൾ, സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ എന്നിവയാൽ സമ്പന്നമായ ഈ പർവതനിര വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കാലാവസ്ഥയെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും സാരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നു.
ആരവല്ലി മലനിരകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ നിർവ്വചനം രാജ്യവ്യാപകമായി മറ്റൊരു വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ നിര്വചനങ്ങള് ആരവല്ലി പർവതനിരകളുടെ സംരക്ഷണത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. അതിൻ്റെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഡൽഹി, ഹരിയാന, രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഹിമാലയൻ മേഖലയിലുടനീളവും അനുഭവപ്പെടുമെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.
നവംബർ 20 ന് ആരവല്ലി പർവതനിരകളെ പുനർനിർവചിക്കാനുള്ള ഒക്ടോബർ 13 ലെ നിർദേശത്തിന് സുപ്രീം കോടതി അംഗീകാരം നൽകി. ഈ നിർവചനത്തിന് കീഴിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 100 മീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉയരമുള്ള ഭൂപ്രകൃതികൾ മാത്രമേ ആരവല്ലി കുന്നുകളായി കണക്കാക്കൂ. കൂടാതെ രണ്ടോ അതിലധികമോ കുന്നുകൾ പരസ്പരം 500 മീറ്ററിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെയും ആരവല്ലിയുടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കും. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നിർവചനം.
ഈ പുതിയ നിർവചനം സംരക്ഷിത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 100 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുള്ള മിക്ക കുന്നുകളെയും ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ ആശങ്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഖനനം, നിർമ്മാണം, മറ്റ് വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നും അവർ ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ ആശങ്ക കാരണം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ #SaveAravali എന്ന ക്യാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിച്ചു.
വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ ആരവല്ലികളിൽ പുതിയ ഖനന പാട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിക്കാൻ കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ചോദ്യങ്ങളും ആശങ്കകളും അവശേഷിക്കുകയാണ്.
