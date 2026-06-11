സ്ത്രീകള് രാഷ്ട്ര നിർമാതാക്കള്; അപകടത്തിൽ ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് പ്രതിമാസം 30,000 രൂപ നല്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
2024 ൽ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.
Published : June 11, 2026 at 4:58 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാഷ്ട്ര നിർമ്മിതിയിൽ വീട്ടമ്മമാർക്ക് നിർണായക സ്ഥാനമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഒരു വീട്ടമ്മ കുടുംബത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രത്തിനും സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും അവരെ 'രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാവ്' ആയി അംഗീകരിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. റോഡപകടത്തിൽ ഭാര്യയെ നഷ്ടമായ ഭർത്താവിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്ന് വിധിച്ച ഉത്തരവിലാണ് കോടതിയുടെ സുപ്രധാന നിരീക്ഷണം.
മോട്ടോർ വാഹന നിയമപ്രകാരം (എംവി ആക്ട്) റോഡപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നവർക്ക് കൃത്യമായി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം. ഇത് പ്രകാരം പ്രതിമാസം സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവിന് 30,000 രൂപ വീതം നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധിച്ചു. 2024 ൽ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.
വാഹനാപകടത്തിൽ ഭാര്യയെ നഷ്ടമായ ഭർത്താവിനും കുട്ടികൾക്കും ഹൈക്കോടതി 8 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പരിഹാരം വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതു കൂടാതെയാണ് 30,000 രൂപയും നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയുടെ ഗാർഹിക പരിചരണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക നഷ്ടപരിഹാര തലമായി കണക്കാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു.
ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജയ് കരോൾ, ജസ്റ്റിസ് എൻ കെ സിങ്ങ് എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്. മോട്ടോർ വാഹന അപകട കേസിൽ ഭാര്യയെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് ബെഞ്ച് അധിക നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കെ മനുഷ്യൻ്റെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വീട്ടമ്മ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടെന്നും സ്ത്രീയുടെ പ്രാധാന്യവും ബെഞ്ച് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാവ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേര് വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഹൈക്കോടതികൾക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്കും പ്രത്യേക നിർദേശം
'മനുഷ്യൻ്റെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് വീട്ടമ്മ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് ധനസമ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല' എന്ന് ബെഞ്ചിനുവേണ്ടി വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കരോൾ പറഞ്ഞു. തത്വങ്ങൾക്ക് അധിഷ്ഠിതമായി ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാതാവെന്ന നിലയിൽ ഗാർഹിക പരിചരണ പ്രതിമാസ വരുമാന നഷ്ടം 30,000 രൂപയാകുമെന്ന് ബെഞ്ച് കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തുക നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൂടാതെ, എംവി ആക്ട് കേസുകളുടെ പുരോഗതി നിരീക്ഷിക്കാനും കൃത്യമായി കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് വിലയിരുത്താനും രാജ്യത്തെ ഹൈക്കോടതികളോടും ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരോടും ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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