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എൻഐഎ നിയമത്തിന്‍റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ഹർജി; നാല്‌ ആഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

പ്രതിവാദ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് നാല് ആഴ്‌ച സമയം അനുവദിച്ച ബെഞ്ച്, അതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഹർജിക്കാരന് മറുപടി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു.

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Supreme Court (ANI)
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By PTI

Published : July 14, 2026 at 5:08 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 2008ലെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി(എൻഐഎ) നിയമത്തിൻ്റെ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്‌ത ഹർജിയ്‌ക്ക് കേന്ദ്രം നാല്‌ ആഴ്‌ചയ്‌ക്കുള്ളിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി. കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി, എതിർ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതി നാല്‌ ആഴ്‌ച സമയം അനുവദിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെയാണ് ഇവർ മറുപടി നൽകാനാവശ്യമായ സമയം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഏപ്രിൽ 21ന് ഹർജിയിൽ നോട്ടീസ് അയച്ചതായി ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിദ്ധാർത്ഥ് ദവേ പറഞ്ഞു. പ്രതിവാദ സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് നാല് ആഴ്‌ച സമയം അനുവദിച്ച ബെഞ്ച്, അതിനുശേഷം രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഹർജിക്കാരന് മറുപടി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ആറ് ആഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം തുടർവാദം കേൾക്കും.

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ഏപ്രിൽ 21ന്, പ്രസ്‌തുത ഹർജിയിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടും ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയോടും മറ്റ് കക്ഷികളോടും സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. കൂടാതെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അതീവ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2008ലെ നിയമം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 14ൻ്റെ (നിയമത്തിന് മുന്നിൽ തുല്യത) "ലംഘനമാണ്" എന്നും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ ശേഷിക്ക് അതീതമാണെന്നും അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എൻഐഎ നിയമം റദ്ദാക്കണമെന്നാണ് ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

'പൊലീസ്' സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ അന്വേഷണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 6 (5) നെക്കുറിച്ചും ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഈ നിയമപ്രകാരം അന്വേഷിക്കേണ്ട ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്രത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അന്വേഷിക്കാൻ ഏജൻസിയോട് സ്വമേധയാ നിർദ്ദേശിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. മുംബൈ ആക്രമണത്തെത്തുടർന്നാണ് എൻ‌ഐ‌എ ഒരു കേന്ദ്ര ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായിയായി സ്ഥാപിതമായത്.

എൻഐഎ നിയമം 2008

ഇന്ത്യയിൽ ഭീകരവാദവും മറ്റ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്രസർക്കാരിന് പ്രത്യേക അധികാരം നൽകുന്ന നിയമമാണ് 2008ലെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി (NIA) നിയമം. 2008ലെ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ശേഷം രൂപംകൊണ്ട ഈ നിയമപ്രകാരം, രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് അധികാരം ലഭിക്കുന്നു. 2008 ഡിസംബറിലാണ് പാർലമെൻ്റ് ഈ നിയമം പാസാക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2009ൽ എൻഐഎ (NIA) നിലവിൽ വന്നു.

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