ജന്തർ മന്തറിലെ പൊലീസ് നടപടി; മുന് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഉന്നതാധികാര അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
മുൻ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആർ സുഭാഷ് റെഡ്ഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സമിതി. മൂന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാർ, മുൻ സിബിഐ ഡയറക്ടർ, മുൻ മേഘാലയ ഡിജിപി എന്നിവരും സമിതിയിലുണ്ട്.
Published : August 20, 2026 at 6:28 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നീറ്റ് പരീക്ഷ ക്രമക്കേടിനെതിരെ ജന്തര്മന്തറില് പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ നടന്ന പൊലീസ് അതിക്രമം പരിശോധിക്കാന് സുപ്രീം കോടതി ഉന്നതാധികാര സമിതി രൂപികരിച്ചു. അഞ്ചംഗ സമിതിയാണ് രൂപീകരിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി മുന് ജഡ്ജി ആര് സുഭാഷ് റെഡ്ഡിയാണ് സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷന്. പഞ്ചാബ് - ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി മുന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രവി ശങ്കര്, ഡല്ഹി ഹൈക്കോടതി മുന് ജഡ്ജി ഷാലിന്ദര് കൗര്, സിബിഐ മുന് ഡയറക്ടര് ഋഷി കുമാര് ശുക്ല, മേഘാലയ മുന് പൊലീസ് ഡയറക്ടര് ജനറല് ഡോ. എല് ആര് ബിഷ്ണോയ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്.
പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമങ്ങൾ, പെല്ലറ്റ് ഗണ്, ഇലക്ട്രിക് ബാറ്റണ്, ലാത്തി ചാർജ്, കണ്ണീർ വാതകം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചതുള്പ്പടെയുള്ളവ ഈ സമിതിയുടെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ അംഗത്തിൻ്റെയും വ്യക്തിഗത വൈദഗ്ധ്യവും അനുഭവപരിചയവും കമ്മിറ്റിയുടെ വൈവിധ്യവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഈ സമിതി രൂപീകരിച്ചതെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.
എല്ലാ കക്ഷികളും രേഖപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം, ഹർജിക്കാർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് വേർതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് അധികാരികളും മറ്റ് ഏജൻസികളും പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ അമിതമായ ബലപ്രയോഗവും അക്രമവും മതിയായ മുന്നറിയിപ്പോ നിർദേശമോ ഇല്ലാതെ പെല്ലറ്റ് തോക്കുകൾ, ഇലക്ട്രിക് ബാറ്റൺ, ലാത്തി ചാർജ്, കണ്ണീർ വാതകം എന്നിവ വിന്യസിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, ഗുരുതരമായ ശാരീരിക പരിക്കുകൾ വരുത്തി. അവയിൽ ചിലത് വളരെ ഗുരുതര സ്വഭാവമുള്ളതാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ ഇത്തരം ആക്രമണ നടപടികൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
ജനക്കൂട്ട നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യൽ നടപടികളിലും ഡ്യൂട്ടി സമയങ്ങളിലും പൊലീസും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശരിയായ യൂണിഫോമുകളും നെയിംപ്ലേറ്റുകളും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രസ്കോഡും ശരിയായ രീതിയിൽ ധരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കമ്മിറ്റി പരിഗണിക്കും. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധക്കാരെ സമീപിച്ച രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിലയിരുത്തും. പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ഭരണഘടനാപരമായ സ്വകാര്യതയ്ക്കും സ്വതന്ത്രമായി ഒത്തുചേരാനുമുള്ള അവകാശങ്ങളുമായി ഈ സംഭവം എത്രത്തോളം പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നതും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
വനിതാ പ്രതിഷേധക്കാർക്കെതിരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അക്രമം, പീഡനം, ലൈംഗികാതിക്രമം തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ കമ്മിറ്റി പരിശോധിക്കുമെന്നും ആരോപണങ്ങളുടെ ഗൗരവവും സംവേദനക്ഷമതയും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കേന്ദ്രീകൃതവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. പൊലീസ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യസഹായവും മറ്റ് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും നൽകൽ എന്നിവയും പ്രസ്താവനയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ 152-ാം വകുപ്പ്, സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ, കർശനമായ ഭരണഘടനാ പരിധികളും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നത് പാനൽ പരിശോധിക്കും. കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിൽ പൊലീസ് സേനയ്ക്കുണ്ടായ പരിക്കുകളും മാനസിക, വൈകാരിക ആഘാതങ്ങൾക്കും തുല്യമായ അംഗീകാരവും പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്നുവെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കക്ഷികൾ സമർപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും സമർപ്പിച്ച വാദങ്ങളും പരിഗണിച്ച ശേഷം, മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും സമിതി നടത്തിയ മെറിറ്റ് വിശകലനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന മറ്റ് വിഷയങ്ങളും പരിഗണിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കമ്മിറ്റി തുടർച്ചയായും ആനുകാലികമായും വിലയിരുത്തൽ നടത്തണമെന്നും കോടതിക്ക് ഉചിതമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഇടക്കാല കണ്ടെത്തലുകൾ ഇടയ്ക്കിടെ സമർപ്പിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. സ്ത്രീ പ്രതിഷേധക്കാരെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ള അക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് സമിതി മുൻഗണനാടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയേക്കാവുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഭരണപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലും തടയുകയോ വിലക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. പൊലീസ് അധികാരികൾ, പാരാമിലിറ്ററി സേനകൾ, മറ്റ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ എന്നിവരോട് വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങൾ,ക്യാമറ റെക്കോർഡിംഗുകൾ, വീഡിയോഗ്രാഫി, വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രേഖകൾ, പിസിആർ കോൾ ലോഗുകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദേശിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.
Also Read: മാര്ഗദര്ശിക്കെതിരായ ഫിനാൻസിയേഴ്സിനെതിരായ ക്രിമിനല് നടപടികള് റദ്ദാക്കിയ വിധി ശരിവെച്ചു; വുണ്ടവല്ലി അരുണ് കുമാറിന്റെ ഹര്ജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി