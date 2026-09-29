മരുന്ന് വിലയിൽ പത്തിരട്ടി ലാഭമെടുക്കുന്നത് അനുവദിക്കാനാകില്ല; എംആർപിക്ക് 16 ശതമാനം പരിധി ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
എംആർപിയും പിടിആറും തമ്മിലുള്ള വലിയ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് കോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രികൾ ഒരു മൃതദേഹം പോലും പുറത്തെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന് ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത പറഞ്ഞു.
Published : September 29, 2026 at 3:52 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മരുന്നുകളുടെ അമിതവും അവ്യക്തവുമായ വിലനിർണയം സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ദുരിതമുണ്ടാക്കുന്നെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. മരുന്നുകൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില്ലറ വിലയും (എംആർപി) ആശുപത്രികൾ യഥാർഥത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന തുകയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ജസ്റ്റിസ് വിക്രം നാഥ്, ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്. മരുന്നുകളുടെ വിലയിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ, മരുന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന രണ്ട് ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ബെഞ്ച്. തുടർന്ന് വിഷയം ഒക്ടോബര് രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ചു.
22,437 രൂപ എംആർപിയുള്ള ഒരു കുത്തിവയ്പ്പ് മരുന്നിന് ചില്ലറ വ്യാപാരിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വില 3,520 രൂപ മാത്രമാണെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും കോടതി എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഈ വില വ്യത്യാസം ആരുടെ പോക്കറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി, രോഗികൾ പലപ്പോഴും ആശുപത്രികളിലെ ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് തന്നെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. പുറത്തുള്ള കടകളിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ ആധികാരികതയിൽ രോഗികൾക്ക് സംശയം തോന്നിയേക്കാമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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അമിതലാഭം തടയുന്നതിനും നികുതി ദായകരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി 'ഡ്രഗ്സ് പ്രൈസസ് കൺട്രോൾ ഓർഡർ' (ഡിപിസിഒ) പ്രകാരം, പരമാവധി ചില്ലറ വിൽപ്പന വില (എംആർപി) ചില്ലറ വിൽപ്പനക്കാരൻ്റെ (പിടിആർ) വിലയേക്കാൾ 16 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലാകരുതെന്ന് നിർദേശിച്ചു.
വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, മുഴുവൻ നിയന്ത്രണ സംവിധാനവും അതിന് പിന്നിലെ യുക്തിയും ബെഞ്ചിൻ്റെ പരിശോധനയ്ക്കായി രേഖാമൂലം സമർപ്പിച്ചതായി അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ഐശ്വര്യ ഭാട്ടി അറിയിച്ചു. സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്തയും ബെഞ്ചിന് മുന്നിലുള്ള നടപടികളിൽ പങ്കുചേർന്നു. കോടതി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞ മേത്ത, വിഷയം പരിഹരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും നീതിയും സമതുലിതാവസ്ഥയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു വഴി കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ
എന്തിനാണ് അവശ്യ മരുന്നുകളും അവശ്യേതര മരുന്നുകളും തമ്മിൽ ഇങ്ങനൊരു വേർതിരിവെന്നും ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത ചോദിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഡിപിസിഒ പ്രകാരം എംആർപിയിൽ 16 ശതമാനം മാർജിൻ നിശ്ചയിച്ചുകൂടാ? എന്തുകൊണ്ട് പാടില്ല? ആത്യന്തികമായി, ഇതിൻ്റെ ഭാരം വഹിക്കുന്നത് നികുതിദായകനാണ് എന്ന് മേത്ത പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ കാര്യവും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. ഇതിനായി ഒരു കാൻസർ മരുന്നിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അതിൽ എംആർപി 27,000 രൂപയും റീട്ടെയിലർക്കുള്ള വില ഏകദേശം 3,000 രൂപയുമാണ്. ഈ വലിയ അന്തരം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബെഞ്ച് സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
'എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രി തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മരുന്ന് വാങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയാൽ ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകാനാവില്ലെന്നാണ് അവരുടെ ന്യായം. അപ്പോൾ രോഗി എന്ത് ചെയ്യും. സർക്കാർ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ചികിത്സയെങ്കിൽ ആ തുക ആര് തിരികെ നൽകും', മേത്ത കോടതിയിൽ ചോദിച്ചു. തുടർന്ന് സർക്കാരാണ് പണം നൽകുന്നതെന്ന് സോളിസിറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ സർക്കാരല്ല മറിച്ച് നികുതി ദായകരാണെന്നും അവിടെയാണ് യഥാർഥകളി നടക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത മറുപടി നൽകി.
'എന്തുകൊണ്ട് എംആർപിക്ക് മുകളിൽ 16 ശതമാനം എന്ന് ഏകീകൃത മാനദണ്ഡം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൂടാ? അതിൽ കൂടുതൽ പാടില്ല. ഡിപിസിഒ 16 ശതമാനമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്', എന്ന് ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഹർജിക്കാരൻ്റെ വാദം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് എല്ലാ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും മരുന്നുകളും 'അവശ്യവസ്തു നിയമ'ത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവയാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് അതൊരു അവശ്യവസ്തുവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിപിസിഒയുടെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു.
പിന്നിൽ വലിയ കൊള്ളയടിയെന്ന് ജസ്റ്റിസ്
ഇതൊരു യുക്തിസഹമായ മാർഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പ്രതികരിച്ചു. കൂടാതെ മാനുഷിക പരിഗണനുടെ പേരിൽ 27,000 രൂപ എംആർപിയുള്ള ഒരു മരുന്ന് രോഗിക്ക് 3,000 രൂപയ്ക്ക് നൽകിയാൽ ആ മരുന്ന് യഥാർഥമാണോ എന്ന് രോഗി സംശയിക്കില്ലേ എന്നും ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു. ഇത് വളരെ ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്താണ് ഇതിലെ വ്യത്യാസമെന്നും പത്തിരട്ടി വരുന്ന ഈ വലിയ തുക എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും ബെഞ്ച് ചോദിച്ചു. പിടിആർ എന്നത് എംആർപിയുടെ പത്തിലൊന്ന് മാത്രമാണെന്ന കാര്യം കൂടി കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അതേസമയം, വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ ധാരണയനുസരിച്ച് ഇതിൽ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് ഫാർമ കമ്പനികളല്ല മറിച്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളാണെന്നും ആത്യന്തികമായി നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നത് നികുതി ദായകനാണെന്നും സോളിസിറ്റർ പറഞ്ഞു. പേറ്റൻ്റ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ ഡിപിസിഒയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ലെന്നും ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ആത്യന്തികമായി ഫാർമ കമ്പനികൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ താത്പ്പര്യമൊന്നുമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് സന്ദീപ് മേത്ത പറഞ്ഞു. എന്തിനാണ് അവരോട് ഈ വില നിശ്ചയിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ കൊള്ളയടിയാണ് നടക്കുന്നതെന്നും ജസ്റ്റിസ് മേത്ത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടർന്ന് എക്സെംപ്ഷിയ 20mg (Exemptia 20mg) എന്ന കുത്തിവയ്പ്പ് മരുന്നിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച ബെഞ്ച് അതിൻ്റെ എംആർപി 22,437 രൂപയും റീട്ടെയിലർക്കുള്ള വില 3,520 രൂപയുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ മരുന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ആശുപത്രികളിൽ ആരേയും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് മേത്ത പറഞ്ഞു. മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം പോലും പുറത്തെടുക്കാൻ അവർ അനുവദിക്കില്ല. എന്തിനാണ് സാധാരണക്കാർ ഇതെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊള്ള
അത്യാവശ്യ കാൻസർ മരുന്നുകളുടെ പരമാവധി ചില്ലറ വിലയും വിതരണക്കാർക്കുള്ള വിലയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരം ഉണ്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതിനെത്തുടർന്ന് സെപ്തംബർ 22 ന് സുപ്രീം കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തെ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്ന കൊള്ള എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച കോടതി, മരുന്നുകൾക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്നതിനെ രോഗികൾക്കെതിരായ പിടിച്ചുപറിയും അനിയന്ത്രിതമായ അക്രമം എന്നും രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അധികൃതർ എന്തുകൊണ്ട് മൗനം പാലിക്കുന്നുവെന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. ഫാർമ കമ്പനികളും ചില്ലറ വ്യാപാരികളും ചേർന്ന് അത്യാവശ്യ മരുന്നുകൾക്ക് അമിതവില ഈടാക്കുന്ന അനീതിപരമായ പ്രവണത തടയണമെന്നും അതുവഴി മരുന്നുകളുടെ വില കുറയ്ക്കാൻ അധികൃതർ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇതിലെ ഒരു ഹർജി.
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