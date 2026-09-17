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മണിപ്പൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലെ അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളിൽ അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി; ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് വിശദീകരണം തേടി

എട്ട് ജില്ലകളിലായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ 600-ലധികം മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും കോടതി പരാമർശിച്ചു.

UNNATURAL DEATHS IN MANIPUR SUPREME COURT MANIPUR VIOLENCE SC ON MANIPUR RELIEF CAMP DEATHS
Supreme Court (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 17, 2026 at 4:01 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മണിപ്പൂരിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ സുപ്രീം കോടതി അതൃപ്‌തി രേഖപ്പെടുത്തി. 2023-ലെ വംശീയ സംഘർഷത്തെത്തുടർന്ന് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വന്നവരിൽ മരണപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മാല്യ ബാഗ്‌ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്.

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സംഭവിച്ച മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രത്യേകിച്ച് അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ മണിപ്പൂർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. ആകെ 34 മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് 20 കേസുകളിൽ മാത്രം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടത്തി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകാനും സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടുകളുടെ മരണ കാരണങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാനും ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നതിനിടെ അസ്വാഭാവികമായി മരണപ്പെട്ടവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് 20,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ മാത്രം നൽകിയെന്നതിലും മണിപ്പൂർ സർക്കാരിനോട് കോടതി വിശദാംശങ്ങൾ തേടി. ഈ വിഷയം അടിയന്തരമായി ഏറ്റെടുക്കാനും അസ്വാഭാവിക മരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളിലും എഫ്‌ഐആർ (FIR) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും മണിപ്പൂർ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയോട് ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു.

വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ബെഞ്ച്

മരണകാരണം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുക. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവരുടെയോ മറ്റ് ദുർബല വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇരകളുടെയോ സുരക്ഷയും അന്തസ്സും ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഇതിനകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്‌ഐആറുകളിൽ വേഗത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

എട്ട് ജില്ലകളിലായി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ 600-ലധികം മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായി രേഖപ്പെടുത്തിയ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചും കോടതി പരാമർശിച്ചു. 2023-ലെ മണിപ്പൂർ വംശീയ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളുടെ അന്വേഷണവും വിചാരണയും സംബന്ധിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ബെഞ്ച്.

വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ, മൂവായിരത്തിലധികം കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി എട്ട് ജില്ലകളിലായി 42 പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘങ്ങളെ (SIT) രൂപീകരിച്ചതായി കോടതിയെ സർക്കാർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ 302 കേസുകളിൽ കുറ്റപത്രവും 1,583 കേസുകളിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും (closure reports) സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1,135 കേസുകൾ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ്. 33 കേസുകളിൽ വിചാരണ ആരംഭിച്ചതായും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

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സിബിഐ 31 കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ 28 കേസുകളിൽ കുറ്റപത്രവും ആറ് കേസുകളിൽ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മൂന്ന് കേസുകൾ അന്വേഷണത്തിലാണെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച എല്ലാ കേസുകളിലും തുടർനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ബോധിപ്പിച്ചു.

ഇരകൾക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായത് അഭിഭാഷകൻ നിസാം പാഷയാണ്. ക്രോസ് വിസ്‌താരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എന്നാൽ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ കോടതിക്ക് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കാനാകൂ എന്നും ബെഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു. ആഴ്‌ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ പോലും വേഗത്തിലുള്ള വിചാരണ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. കൂടാതെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനായി സിബിഐ കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ രണ്ട് കോടതികളെ നിയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഭൂരിപക്ഷമായ മെയ്‌തെയ് സമുദായം 'പട്ടികവർഗ' പദവി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെതിരെ മലയോര ജില്ലകളിൽ നടന്ന ഗോത്രവർഗ ഐക്യദാർഢ്യ റാലിയെത്തുടർന്ന് 2023 മെയ് 3-നാണ് മണിപ്പൂരിൽ വംശീയ സംഘർഷം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. അതിനുശേഷം നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വീടുവിട്ട് പലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ചെയ്‌തു.

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TAGGED:

UNNATURAL DEATHS IN MANIPUR
SUPREME COURT
MANIPUR VIOLENCE
SC ON MANIPUR RELIEF CAMP DEATHS
DEATHS IN MANIPUR RELIEF CAMPS

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