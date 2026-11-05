ഒമ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് 3000 കിലോമീറ്റര്; ആനയെ ചെന്നൈയിലേക്ക് കടത്തിയതില് ആശങ്കയുമായി സുപ്രീം കോടതി
ഒന്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 3,000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചെന്നൈയിലേക്ക് ആനയെ കൊണ്ടുപോയ സംഭവം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 6:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്താനകളെ തിടുക്കത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്ന നടപടിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. വെറും ഒമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 3,000 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചെന്നൈയിലേക്ക് ആനയെ കൊണ്ടുപോയ സംഭവം ഉൾപ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം.
വളർത്താനകളെ കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് 'പീപ്പിൾ ഫോർ കാറ്റിൽ ഇൻ ഇന്ത്യ' (People for Cattle in India) എന്ന എൻ.ജി.ഒ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രതികരണം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി എന്നിവരടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഇത്തരം കൈമാറ്റങ്ങളെല്ലാം നിയമപരമായ നിബന്ധനകളും മുൻപ് നൽകിയിട്ടുള്ള നിർദേശങ്ങളും കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നടത്താവൂ എന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹർജിക്കാരനുവേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷക മീനാക്ഷി അറോറ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആനകളുടെ കൈമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി നിയമ ചട്ടക്കൂടിൽ പരിശോധനകൾ, അനുമതികൾ, കൂടിയാലോചനകൾ എന്നിങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളുണ്ടെന്നും, ഈ നടപടിക്രമം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധാരണയായി കുറഞ്ഞത് 50 ദിവസത്തോളം വേണ്ടിവരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
എന്നാൽ ആനയെ ചെന്നൈയിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ നടപടികളൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഈ കേസിൽ ആനയെ മാറ്റുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭ്യർഥന സെപ്റ്റംബർ 4-നാണ് സമർപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ സെപ്റ്റംബർ 13-ഓടെ ആന ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്നും, അതായത് ഒമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം 3,000 കിലോമീറ്റർ ദൂരം ആന സഞ്ചരിച്ചുവെന്നും അഭിഭാഷക ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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ചട്ടങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ പരിശോധനകളും നടപടിക്രമങ്ങളും ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുക അസാധ്യമാണെന്ന് അറോറ പറഞ്ഞു. ഹൈക്കോടതി അധികാരികളോട് തീർപ്പാക്കാനുള്ള അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ മാത്രമാണ് നിർദേശിച്ചതെന്നും, ആനയെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് നിശ്ചിത സമയപരിധിയൊന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അറോറ കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ, കടത്തപ്പെട്ട ആനകളെല്ലാം ഇതിനകം തന്നെ സുരക്ഷിതമായി അവിടെയെത്തി എന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അവയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ഉത്തരവിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. തടവിലുള്ള ആനകളുടെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി മുൻപ് നടത്തിയ ഇടപെടലുകളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, "ഇതൊരു തിടുക്കത്തിലുള്ള നടപടിയാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അത് തടയുമായിരുന്നു," എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് (CJI) പറഞ്ഞു.
ആനകളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകളും ഉടമസ്ഥാവകാശവും പരിശോധിക്കണമെന്നും, അവയുടെ ഗതാഗതവും പരിപാലനവും കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കണമെന്നും കോടതി തുടർച്ചയായി നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നതായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ നൽകിയ നിർദേശങ്ങളെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട്, 2021 മുതൽ ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നെന്നും, കാട്ടാനകളെ പിടികൂടുന്നതിന് കോടതി വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലുള്ള നടപടികളിൽ ഉചിതമായ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതിയോടെ ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ അറോറ ബെഞ്ചിനോട് അനുവാദം തേടുകയും ബെഞ്ച് അതിന് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു.
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