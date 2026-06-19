ടിവികെക്കെതിരെയുള്ള കുതിരക്കച്ചവടം ആരോപണം; സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി
ഹര്ജി അവ്യക്തവും മതിയായ തെളിവുകള് ഇല്ലാത്തതും ആരോപണ രഹിതവുമാണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി.
Published : June 19, 2026 at 2:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തമിഴക വെട്രി കഴകത്തിനെതിരായ (ടിവികെ) കുതിരക്കച്ചവടം ആരോപണത്തില് സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മധുര സ്വദേശിയായ കെകെ രമേശ് സമർപ്പിച്ച ഹര്ജി തള്ളി സുപ്രീംകോടതി. കേസ് അവ്യക്തമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്റ്റിസ് വി മോഹനയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു.
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരുകള് കൈക്കൂലിയിലൂടെയും അഴിമതിയിലൂടെയും രാഷ്ട്രീയ കൂറുമാറ്റങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും ഇതില് കോടതി ഇടപെടല് വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് നല്കിയ ഹര്ജിയാണ് തള്ളിയത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്തും ജസ്റ്റിസ് വി മോഹനയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു, ഇത് "അവ്യക്തമെന്ന്" കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ചു. 'ഈ ഹര്ജി അവ്യക്തവും മതിയായ തെളിവുകള് ഇല്ലാത്തതും ആരോപണ രഹിതവുമാണെന്നും ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന തോന്നല് ഇല്ലെന്നും' കോടതി പറഞ്ഞു.
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കേസില് നേരത്തെ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാത്പര്യ ഹര്ജിയും മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി തള്ളിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ നാല് എഐഎഡിഎംകെ എംഎൽഎമാർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ച് ടിവികെയില് ചേരുകയും ചെയ്തു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സുശ്രുത് അരവിന്ദ് ധർമ്മാധികാരിയും ജസ്റ്റിസ് ജി അരുൾ മുരുഗനും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ചാണ് അന്ന് ഹര്ജി പരിഗണിച്ചത്. ഹര്ജിയുടെ നിലനില്പ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ബെഞ്ച് കൃത്യമായ തെളിവുകളോ കാരണങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത വിഷയത്തില് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടാൻ കഴിയില്ലെന്നും നിരീക്ഷിച്ചു.
തെളിവുകളുടെ പിന്തുണയുള്ള അസാധാരണമായ കേസുകളിൽ മാത്രമേ ഒരു സിബിഐ അന്വേഷണം നിർദേശിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് ബെഞ്ച് ആവർത്തിച്ചു. "വ്യക്തമായ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യായുള്ള തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ സിബിഐ അന്വേഷണം നിർദേശിക്കാൻ കഴിയൂവെന്ന് ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു."
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