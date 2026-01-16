ETV Bharat / bharat

'ആശ്വാസത്തിന് അർഹതയില്ല'; നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ്മയുടെ ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

ഹർജിക്കാരന് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ആശ്വാസത്തിനും അർഹതയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിലയിരുത്തി.

SC DISMISSES JUSTICE VARMA SPEAKER ALLAHABAD HIGH COURT HIGH COURT JUDGE YASHWANT VARMA
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 16, 2026 at 6:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വീട്ടിൽനിന്ന് കത്തിയ നിലയിൽ നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ്മയ്ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ തിരിച്ചടി. വിഷയം പരിശോധിക്കുന്നതിന് പാർലമെൻ്റ് സമിതി രൂപീകരിച്ചതിനെതിരായ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി.

അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി പാനലിനെതിരെയാണ് യശ്വന്ത് വർമ്മ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ദിപങ്കർ ദത്തയും സതീഷ് ചന്ദ്ര ശർമയും ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. കേസിൽ നീണ്ട വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് സുപ്രീംകോടതി ഹർജി തള്ളിയതായി ഉത്തരവിട്ടത്. ജഡ്‌ജസ് (ഇൻക്വയറി) ആക്‌ട്, 1968 പ്രകാരം പാർലമെൻ്റിന് അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

"ഹർജിക്കാരന് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ആശ്വാസത്തിനും അർഹതയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഹർജി തള്ളിയിരിക്കുന്നു" എന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദത്ത പറഞ്ഞു. ഒരു ജഡ്‌ജിക്കെതിരായ പ്രമേയം സ്വീകരിക്കാനോ നിരസിക്കാനോ സ്‌പീക്കറിനും ചെയർമാനും മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ എന്നുതുടങ്ങിയ ജസ്റ്റിസ് വർമ്മയുടെ വാദത്തോട് യോജിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ അഭാവത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, ചെയർമാൻ്റെ അഭാവത്തിൽ രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാന് എന്തുകൊണ്ട് ചെയർമാൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും സുപ്രീം കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിയായിരിക്കെ 2025 മാർച്ച് 14 ന് ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ നിന്ന് കത്തിയ കറൻസി നോട്ടുകൾ കണ്ടെത്തി. തീ അണയ്ക്കാൻ എത്തിയ ഫയർഫോഴ്‌സും ഡൽഹി പൊലീസുമാണ് ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ നോട്ടുകെട്ടുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. പിന്നീടുണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണം കണ്ടെത്തിയതോടെ സുപ്രീംകോടതി നിയോഗിച്ച ആഭ്യന്തരകമ്മിറ്റിയും ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യക്തമായ തെളിവുകളില്ലാതെയാണ് റിപ്പോർട്ടെന്നായിരുന്നു ഇതിനോടുള്ള യശ്വന്ത് വർമ്മയുടെ പ്രതികരണം.

തനിക്കെതിരായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ലോക്‌സഭാ സ്‌പീക്കർ ഒരു അന്വേഷണ സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ്മ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്‌ജി അരവിന്ദ് കുമാർ, മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മനീന്ദ്ര മോഹൻ ശ്രീവാസ്‌തവ, കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയർ അഡ്വക്കറ്റ് ബി വി ആചാര്യ എന്നിവരടങ്ങുന്നതാണ് അന്വേഷണ സമിതി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

“1968-ലെ ജഡ്‌ജസ് നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 3(2) പ്രകാരമുള്ള പ്രമേയ നോട്ടീസുകൾ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും ഒരേ ദിവസം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ചെയർമാനുമായി സംയുക്ത കൂടിയാലോചന നടത്താതെ സ്‌പീക്കർ ഏകപക്ഷീയമായി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു” എന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

2025 ജൂലൈ 21 ന് ലോക്‌സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാർലമെൻ്റ് അംഗങ്ങൾ പ്രത്യേക പ്രമേയങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുവെന്നും ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ഹർജിക്കാരനെ ജഡ്‌ജി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജസ്റ്റിസ് യശ്വന്ത് വർമ്മയുടെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ജുഡീഷ്യൽ ചുമതലകളിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെങ്കിലും നിലവിൽ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്‌ജിയായി അദ്ദേഹം തുടരുന്നുണ്ട്.

Also Read: മഹാരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നേട്ടം കൊയ്ത് ബിജെപി; മുംബൈ കോര്‍പ്പറേഷനില്‍ മഹായുതി സഖ്യം ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക്

TAGGED:

SC DISMISSES JUSTICE VARMA
SPEAKER
ALLAHABAD HIGH COURT
HIGH COURT JUDGE YASHWANT VARMA
SC DISMISSES JUSTICE PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.