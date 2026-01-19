എംഎൽഎയ്ക്കെതിരായ ഗാർഹിക പീഡന പരാതി: നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
ഉത്തർപ്രദേശ് എംഎൽഎ രഘുരാജ് പ്രതാപ് സിങ്ങിനെതിരെ ഭാര്യ ഭന്വി കുമാരി സിങ് സമർപ്പിച്ച ഗാർഹിക പീഡന പരാതിയിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശം.
Published : January 19, 2026 at 8:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഉത്തർപ്രദേശ് എംഎൽഎ രഘുരാജ് പ്രതാപ് സിങ്ങിനെതിരെയുള്ള ഗാർഹിക പീഡന കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടൽ. കേസിൽ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയ്ക്ക് നിർദേശം നൽകി. എംഎൽഎയായ ഭർത്താവിനെതിരെ ഭാര്യ ഭന്വി കുമാരി സിങ് സർമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ.
കുംട മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രഘുരാജ് പ്രതാപ് സിങ്ങിനെതിരേയാണ് ഭാര്യ ഭന്വി കുമാരി സിങ്ങ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ബിവി നാഗരത്ന, ഉജ്ജൽ ഭൂയാൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേട്ടത്. കേസ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭൻവി സിങ്ങിൻ്റെ ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ ബെഞ്ച് വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കേസിൽ അടുത്ത വാദം ഫെബ്രുവരി 12 ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ നടക്കും.
കേസ് എത്രയും വേഗം തീർപ്പാക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിക്കാൻ ഹർജിക്കാരന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും കേസിലെ വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഉടൻ പരിഗണിക്കണമെന്നും ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. എംഎൽഎയ്ക്ക് വിചാരണക്കോടതി അയച്ച സമൻസ് ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നാല് മാസത്തെ സമയപരിധി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. 2025 മാർച്ചിലാണ് ഭർത്താവിനെതിരെ ഭൻവി സിങ് ഗാർഹിക പീഡനത്തിന് പരാതി നൽകിയത്.
ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജങ് എൻക്ലേവ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇരുവരും വർഷങ്ങളായി വേർ പിരിഞ്ഞ് താമസിക്കുകയാണ്. ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനം നേരിട്ടതായും ശരീരത്തിൽ ഗുരുതരമായ മുറിവുണ്ടായെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അമ്മായിയമ്മ ഉൾപ്പെടെ ഭർതൃവീട്ടുകാർ തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ടെന്നും യുവതി പരാതിയിൽ ആരോപിച്ചു.
ഇതിന് മുമ്പ് പരാതിയുമായി ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷനെയും ഡൽഹി സംസ്ഥാന ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല. പിന്നീട് 2023ൽ അക്രമം, ദുരുപയോഗം, വിവാഹേതര ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവ ആരോപിച്ച് ഭാര്യ കുടുംബ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഈ കേസ് നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
ആരാണ് എംഎൽഎ രഘുരാജ് പ്രതാപ്
രാജാ ഭയ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രഘുരാജ് പ്രതാപ് സിങ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കുന്ദ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയാണ്. നിയമ ബിരുദധാരിയാണ് രഘുരാജ് പ്രതാപ് സിങ്. 26 വയസുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾക്കും വിവാദങ്ങളിലും ഇയാള് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുപി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ (ഡിഎസ്പി) കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇപ്പോഴും അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ സ്വത്ത് തർക്കങ്ങൾ, ഭൂമി കയേറ്റം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളിലും എംഎൽഎയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുണ്ട്
