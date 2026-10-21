ആന്ധ്രാ തദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഒക്ടോബർ 26 വരെ സ്ഥാനാർഥികളുടെ അന്തിമ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന വശമാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ബെഞ്ച്, മത്സരരംഗത്തുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസുകൾക്കും ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകി.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 1:18 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന നഗര തദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്തിമ സ്ഥാനാർഥി പട്ടിക ഒക്ടോബർ 26 വരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിർദേശം നൽകി. മുൻപ് നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം അന്തിമ പട്ടിക ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്തെ നൂറോളം നഗര തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ നിരവധി സ്ഥാനാർഥികളെ തടഞ്ഞതായി വൈഎസ് ജഗൻ മോഹൻ റെഡിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വൈഎസ്ആർസിപി (യുവജന ശ്രാമിക റൈതു കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി) ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഉത്തരവ്. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മല്യ ബാഗ്ചി, വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ വെക്കേഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് നിരീക്ഷണം.
നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ തടഞ്ഞുവെന്ന് കാണിച്ച് വൈഎസ്ആർസിപിയും മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളും പ്രസക്തമായ രേഖകൾ സഹിതം നൽകിയ പരാതികൾ പരിഗണിക്കാൻ കോടതി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനലിന് നിർദേശം നൽകി. അതോടൊപ്പം, നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ എത്രയും വേഗം തീരുമാനമെടുക്കാനും കമ്മിഷനോട് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രധാന വശമാണ് നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ബെഞ്ച്, മത്സരരംഗത്തുള്ള സ്ഥാനാർഥികൾക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസുകൾക്കും ആവശ്യമായ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന ഡിജിപിക്ക് നിർദേശം നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വതന്ത്രവും നിഷ്പക്ഷവുമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ വൈഎസ്ആർസിപിയുടെയും മറ്റ് സ്ഥാനാർഥികളുടെയും മനസിലുള്ള ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ കോടതി സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് ഉത്തരവിട്ടു.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
സംസ്ഥാനത്ത് ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 13 മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകൾ, 77 മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, 10 നഗര പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള 100 നഗര തദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ 28 നാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ നഗര തദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഒക്ടോബർ 30-ന് നടക്കും. മേയർമാരെയും മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺമാരെയും വോട്ടർമാർ നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 'ഡയറക്ട് ഇലക്ഷൻ' രീതിയാണ് ഇത്തവണത്തെ നഗര തദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷത.
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ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ മണ്ഡൽ പരിഷത്ത് ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി (എംപിടിസി), ജില്ലാ പരിഷത്ത് ടെറിട്ടോറിയൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്നിവടങ്ങളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് നവംബർ 3-ന് നടക്കും. ഇതിൻ്റെ ഫലം നവംബർ 5-ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടം നവംബർ 26-നും, രണ്ടാം ഘട്ടം നവംബർ 29-നും, മൂന്നാം ഘട്ടം ഡിസംബർ 2-നും നടക്കും. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അതേ ദിവസം വൈകുന്നേരം തന്നെ വോട്ടെണ്ണലും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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