മഥുര മസ്ജിദ് തർക്കം: ഹിന്ദു കക്ഷികൾക്കിടയിൽ അനൗദ്യോഗിക ചർച്ച; ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി നീട്ടി വെച്ചു
ഹിന്ദു കക്ഷിയുടെ അഭിഭാഷകൻ ഹർജി സമർപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കുമാറും സഞ്ജീവ് സച്ച്ദേവയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് വാദം കേൾക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് 12ലേക്ക് മാറ്റിയത്.
By PTI
Published : July 15, 2026 at 4:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: മഥുരയിലെ കൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി-ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ് മസ്ജിദ് തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി മാറ്റിവെച്ചു. വിവിധ ഹിന്ദു പക്ഷങ്ങളിൽ ആരുടെ ഹർജിയാണ് പ്രധാന ഹർജിയായി പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ അനൗദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണെന്ന് കോടതിയെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ തീരുമാനം.
മറ്റൊരു ഹിന്ദു പക്ഷത്തെ എല്ലാ ഭക്തരുടേയും പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ 2025-ലെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ജസ്റ്റിസുമാരായ സഞ്ജയ് കുമാർ, സഞ്ജീവ് സച്ച്ദേവ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഈ കേസ് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിശദമായി വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി ആഗസ്റ്റ് 12-ലേക്ക് മാറ്റിയത്.
ഹർജിക്കാർക്കിടയിൽ നിലവിൽ കോടതിക്ക് പുറത്ത് ചില ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഹിന്ദു കക്ഷികളിലൊന്നിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. കേസ് പരിഗണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ, ഹിന്ദു പക്ഷങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകരായ വിഷ്ണു ശങ്കർ ജെയിൻ, പി. വി. യോഗേശ്വരൻ എന്നിവരോട് അവർ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞിരുന്നു. കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേസ് മാറ്റിവെക്കാമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കുമാർ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി.
എന്നാൽ ഈ ചർച്ചകൾ തികച്ചും അനൗദ്യോഗികമായതിനാൽ കോടതി ഉത്തരവിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ യോഗേശ്വരൻ അഭ്യർഥിച്ചു. കേസ് ഇതിനോടകം പലതവണ മാറ്റിവെച്ചതാണെന്നും, കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും കോടതി നിലപാടെടുത്തു. ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് കോടതി ഉത്തരവിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.
മഥുര കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ടായിരുന്ന തർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കേസുകളും തങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ 2023 മെയ് 26 ലെ ഉത്തരവിനെതിരെ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയും ഹിന്ദു പക്ഷവും നൽകിയ ഹർജികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ഇതിനകം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. മഥുരയിലെ തർക്കസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ് മസ്ജിദ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രത്യേക ഹർജി നൽകിയ ഒരു ഹിന്ദു പക്ഷത്തെ മുഴുവൻ ഭക്തരുടേയും പ്രതിനിധിയായി കണക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈ 18-ന് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി അനുമതി നൽകിയിരുന്നു.
2023-ലെ 17-ാം നമ്പർ സിവിൽ ഹർജിയിലെ വാദിയുടെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. ഇതോടെ 17-ാം നമ്പർ ഹർജി പ്രധാന ഹർജിയായി പരിഗണിച്ച് ആദ്യം വാദം കേൾക്കുമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ എല്ലാ സിവിൽ കേസുകളും ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം തന്റെ ഹർജിയാണ് പ്രധാന ഹർജിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നതെന്നും, മറ്റൊരു കക്ഷിയെ ഭക്തരുടെ പ്രതിനിധിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹൈക്കോടതി നടപടി തെറ്റാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് പരാതിക്കാരനായ ഹിന്ദു കക്ഷി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും അതിനാൽ ഇരുപക്ഷവും വാദമുഖങ്ങളുമായി തയാറായി വരണമെന്നും ജസ്റ്റിസ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മഥുരയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രം തകർത്ത് മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഔറംഗസേബ് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ് മസ്ജിദ് എന്നാണ് ഹിന്ദു പക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന വാദം. മഥുര കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുപതിലധികം സിവിൽ ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും നിലവിൽ അവിടെ വാദം തുടരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബാബറി മസ്ജിദ്-രാമജന്മഭൂമി തർക്കത്തിലെന്നപോലെ ഈ കേസിലും ഹൈക്കോടതി തന്നെ നേരിട്ട് വിചാരണ നടത്തണമെന്നാണ് ഹിന്ദു കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
നേരത്തെ, ഷാഹി ഈദ്ഗാഹ് മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിൽ കോടതി മേൽനോട്ടത്തിൽ സർവേ നടത്തുന്നതിനും അതിനായി കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുന്നതിനും അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഹൈക്കോടതിയുടെ 2023 ഡിസംബർ 14 ലെ ഉത്തരവ് 2024 ജനുവരി 16-ന് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ മുൻപ് ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിലുണ്ടെന്നാണ് ഹിന്ദു പക്ഷം അവകാശപ്പെടുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ക്ഷേത്രത്തിന് തൊട്ടടുത്തായാണ് ഈ തർക്ക മസ്ജിദ് സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തർക്ക് അതീവ പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ തർക്ക കേസിലെ സുപ്രധാനമായ നിയമപരമായ നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.
ALSO READ: ബിജെപിയുമായി രഹസ്യ ചർച്ചകളില്ല; മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ നിലപാട് ബില്ലിന് ശേഷമെന്ന് സുപ്രിയ സുലെ