ETV Bharat / bharat

രാഷ്‌ട്രീയം കളിക്കാനുള്ള ഇടമല്ല സുപ്രീം കോടതി; അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാദമായ റൈഫിൾ വീഡിയോക്കെതിരെയുള്ള ഹര്‍ജി കേള്‍ക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് ചീഫ് ജസ്‌റ്റിസ്

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നയിക്കുന്ന, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വിപുല്‍ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.

SUPREME COURT HIMANTA BISWA SARMA SC DECLINES PLEA AGAINST ASSAM CM HIMANTA RIFLE VIDEO PLEA
Representational Picture (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 16, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാദമായ റൈഫിൾ വീഡിയോക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീംകോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് നയിക്കുന്ന, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്‌മല്യ ബാഗ്‌ചി, വിപുല്‍ എം പഞ്ചോളി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഹൈക്കോടതി അധികാരപരിധിയില്‍ വരുന്നവ അവിടെ തീര്‍ക്കണമെന്നും, സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് തികച്ചും അസ്വസ്ഥതമാണെന്നും ബെഞ്ച് ഹര്‍ജിക്കാരോട് പറഞ്ഞു. അസം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിവാദമായ റൈഫിൾ വീഡിയോയിൽ ഒരു മത വിഭാഗത്തിന് നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുന്ന ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയെയാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ബിജിപി ഹാൻഡിലുകളിൽ വലിയ രീതിയിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോ വിവാദമാവുകയായിരുന്നു. ഈ കേസിലെ ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആദ്യം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കണം, ശേഷം സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ മതിയെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കോടതികളുടെ മനോവീര്യം കെടുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും, ചില വിഷയങ്ങള്‍ നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നതിനാൽ ഇത് തങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ വിധി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള നീക്കമാണെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഹൈക്കോടതിക്ക് ഫലപ്രദമായി തീർപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഇവിടെ പരിഗണിക്കാൻ ഒരു കാരണവും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഹർജിക്കാരെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വിടുന്നു. ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് വേഗത്തിൽ വാദം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ അഭ്യർഥിക്കുന്നു" - ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ച എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും അധികാരപരിധിയിലുള്ള ഹൈക്കോടതിക്ക് പരിശോധിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിഷയമാണ്. ഇത് ആദ്യത്തെ കേസല്ല. ദയവായി ഭരണഘടനാ കോടതികളെ ദുർബലപ്പെടുത്തരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് തികച്ചും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ്. മൗലികാവകാശത്തിന് പകരം മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു. ഹൈക്കോടതിക്ക് ഇപ്പോഴും പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സിയു സിങ്ങും അഭിഭാഷകൻ നിസാം പാഷയുമാണ് ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായത്.

കോടതി ഒരു രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടഭൂമിയായെന്ന് വിമര്‍ശനം

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴെല്ലാം കോടതി രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധക്കളമായി മാറുന്നുവെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വിമര്‍ശിച്ചു. രാജ്യത്തെ നിയമം എന്തുതന്നെയായാലും ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത പാലിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പരസ്‌പര ബഹുമാനം, സംയമനം എന്നിവ പാലിക്കണമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോഴെല്ലാം ഈ കോടതി ഒരു രാഷ്ട്രീയ യുദ്ധക്കളമായി മാറുന്നു എന്ന പുതിയൊരു പ്രവണത കൂടിയാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

കേസില്‍ എസ്‌ഐടി വേണമെന്ന് ആവശ്യം

അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരുകുറ്റവാളിയാണെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം ഹൈക്കോടതിയില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ വിധിക്കവെ ആർട്ടിക്കിൾ 14, 15, 21 പ്രകാരം ഹൈക്കോടതിയിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നതെല്ലാം സുപ്രീം കോടതിയിലും വരാമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ എഎം സിങ്‌വി വാദിച്ചു. കൂടാതെ ആർട്ടിക്കിൾ 32 ന് കീഴില്‍ വരുന്ന കേസാണിതെന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കേസില്‍ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഹർജിക്കാർക്ക് അസം ഹൈക്കോടതിക്ക് പുറമെ മറ്റൊരു ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്‍പ്പെട്ട കേസായതിനാല്‍ എസ്‌ഐടിയുടെ ആവശ്യത്തിനായി ഹൈക്കോടതിക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആളുകളെ എടുക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് നിരീക്ഷിച്ചു.

കേസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം

അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയ്‌ക്കെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജികള്‍ സമർപ്പിച്ചത് ഇടതുപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളാണ്. വൈറലായ റൈഫിള്‍ കേസ് ഉള്‍പ്പെടെ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ നടത്തുന്ന തുടർച്ചയായ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു സിപിഐ ഹര്‍ജികള്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ അസമിൽ താമസിക്കുന്ന മുസ്‌ലീം സമൂഹത്തിനെതിരെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും ഭയപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഹര്‍ജികള്‍ പറയുന്നു. പരസ്യമായി ശത്രുതയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അക്രമമാണിതെന്നും ഹര്‍ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇത്തരം പ്രസംഗങ്ങള്‍ അച്ചടി, ഇലക്ട്രോണിക്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

എന്നാല്‍ അടുത്തിടെ വൈറലായ ശർമ്മ റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്ന വിവാദ വീഡിയോയാണ് ഹര്‍ജിയിലെ പ്രമേയം. അതേസമയം വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്ന് ശർമ്മ തിങ്കളാഴ്‌ച അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നാലെ പോസ്റ്റ് നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Also Read:ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം: സർക്കാർ ഉള്‍പ്പെടെ എല്ലാ കക്ഷികളും നിലപാട് എഴുതി നൽകാൻ നിർദേശം, വാദം ഏപ്രിൽ ഏഴിന്

TAGGED:

SUPREME COURT
HIMANTA BISWA SARMA
SC DECLINES PLEA AGAINST ASSAM CM
HIMANTA RIFLE VIDEO PLEA
SC REJECT RIFLE VIDEO PLEA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.