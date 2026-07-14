'ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഇടപെടുന്നത് അനുചിതം'; ലാലു പ്രസാദ് യാദവിൻ്റെ ജാമ്യം ശരിവച്ച് സുപ്രീം കോടതി
ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ട് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.
Published : July 14, 2026 at 1:50 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണക്കേസുകളിൽ മുൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. ആറ് വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജസ്റ്റിസുമാരായ എം എം സുന്ദരേഷ്, പി ബി വരാലെ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്.
സിബിഐയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ് വി രാജുവും ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ കപിൽ സിബലുമാണ് ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഹാജരായത്.
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മുൻ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിട്ട് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു. ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ താത്പ്പര്യമില്ലെന്നും വിചാരണ കോടതി വിധിക്കെതിരെ ലാലു പ്രസാദ് യാദവും സിബിഐയും സമർപ്പിച്ച പ്രധാന അപ്പീലുകളുടെ വാദം കേൾക്കൽ വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് ബെഞ്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
"ഹൈക്കോടതി (ജാമ്യം അനുവദിച്ച) ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. അപ്പീൽ 2018-ലേതാണ്" എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, കുറ്റവിരുദ്ധനാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ ഹൈക്കോടതി വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ വാദം കേൾക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന്, ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിചാരണയ്ക്കിടെ, രണ്ട് തവണ ശിക്ഷ സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് നൽകിയ ഹർജി മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തള്ളിയതെന്ന് സോളിസ്റ്റർ ജനറൽ രാജു വാദിച്ചു. യാദവ് തൻ്റെ ശിക്ഷയുടെ 50 ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചതെന്നും എന്നാൽ ഇത് വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. യാദവ് അനുഭവിച്ച തടവുശിക്ഷ കണക്കാക്കുന്നതിൽ ഹൈക്കോടതിക്ക് പിഴവ് പറ്റിയെന്നും ജഡ്ജിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ തെറ്റാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
യാദവ് തുടർച്ചയായി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനാൽ വിചാരണ കോടതി പകുതി ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്നും രാജു വാദിച്ചു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് യാദവ് ആദ്യ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരിക്കണമെന്ന മുഴുവൻ വാദവും പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ട് കപിൽ സിബൽ രാജുവിൻ്റെ വാദം നിരാകരിച്ചു. ജഡ്ജി ഒരു ഏകീകൃത അളവുകോൽ പ്രയോഗിച്ചുവെന്നും അത് ജഡ്ജിയുടെ വിവേചനാധികാരമാണെന്നും സിബൽ പറഞ്ഞു.
ശിക്ഷകൾ ഒരേസമയം നടപ്പിലാക്കുന്നതും തുടർച്ചയായി നടപ്പിലാക്കുന്നതും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ക്രിമിനൽ നടപടിക്രമ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 427 അന്തിമ വിധിനിർണ്ണയ ഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ബാധകമാകൂ എന്ന് സിബൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. ശിക്ഷയുടെ ഇടക്കാല ജാമ്യം/ശിക്ഷാവിരാമം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ബാധകമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ജാമ്യ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ, അപ്പീലുകൾ വേഗത്തിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതിനാണ് ബെഞ്ച് കൂടുതൽ താത്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ബെഞ്ച് ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു: “നമുക്ക് വിചാരണ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പീൽ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?” ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ, 'അത്തരം ഉത്തരവുകൾ പാസാക്കാൻ കോടതിക്ക് താത്പ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ല' എന്ന് സിബൽ മറുപടി നൽകി.
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