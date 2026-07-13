ഗോ സംരക്ഷണത്തിന് കശാപ്പ് നിരോധന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം; ഹർജി നിരസിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
പശുക്കളെയും അവയുടെ സന്തതികളെയും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കശാപ്പ് നിരോധന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് നിരസിക്കപ്പെട്ടത്.
By PTI
Published : July 13, 2026 at 2:41 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കശാപ്പ് നിരോധന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി നിരസിച്ചു. പശുക്കളെയും അവയുടെ സന്തതികളെയും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തലാക്കാൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കശാപ്പ് നിരോധന നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് നിരസിക്കപ്പെട്ടത്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ വിക്രം നാഥും സന്ദീപ് മേത്തയും അടങ്ങുന്ന ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, ഹർജി പിൻവലിക്കുമെന്ന് ഹർജിക്കാരനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു.
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മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച 2005ലെ സുപ്രീം കോടതി വിധി അധികാരികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ലെന്ന ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ്റെ വാദത്തിന് മറുപടിയായി "ഏതെങ്കിലും ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്യണം" എന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു. നിയമപ്രകാരം മറ്റ് പരിഹാരങ്ങൾ തേടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഹർജി പിൻവലിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഹർജിക്കാരന് അനുമതിയും നൽകി.
നിയമപ്രകാരം കശാപ്പ് ശാലകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് ഹർജിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലുള്ള കശാപ്പ് നിരോധന നിയമനിർമ്മാണം ലംഘിക്കുന്ന കശാപ്പ്ശാല നടത്തിപ്പുകാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ അധികാരികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ: ഇന്ത്യയിലെ 20-ലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗോവധ നിരോധന നിയമങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഉത്തർപ്രദേശ്, കർണാടക, മഹാരാഷ്ട്ര തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പശുക്കളെയും മറ്റ് കന്നുകാലികളെയും കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രായവും ആരോഗ്യവുമുള്ള കാളകളെയും എരുമകളെയും കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണ്.
- മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമം (PCA Act, 1960): മൃഗങ്ങളോടുള്ള അനാവശ്യ ക്രൂരത തടയുന്നതിനുള്ള പൊതുവായ നിയമമാണിത്.
- കശാപ്പുശാല ചട്ടങ്ങൾ (Slaughter House Rules, 2001): കശാപ്പ് ശാലകളുടെ രൂപകൽപ്പന, മാനദണ്ഡങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളെ അറുക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ ഈ ചട്ടങ്ങളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.
കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി:
'കേരള മൃഗബലി നിരോധന നിയമം' (Kerala Animals and Birds Sacrifices Prohibition Act, 1968) അനുസരിച്ച് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മറ്റും മൃഗങ്ങളെ ബലി നൽകുന്നത് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഗോവധത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനമില്ല. കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി/പഞ്ചായത്ത് രാജ്' നിയമങ്ങളും മൃഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമവും അനുസരിച്ച് അംഗീകൃത അറവുശാലകളിൽ (Slaughter houses) വെച്ച് പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം കശാപ്പ് നടത്താവുന്നതാണ്.
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