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'ഇത്തരമൊരു നോട്ടീസ് അയക്കാൻ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു'; സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥിക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ചതിനെതിരേ സുപ്രീം കോടതി

സിജെപി പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എഫ്‌ഐആറുകളും (FIR) സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുകയും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ഭാവിയിൽ നിർബന്ധിത നിയമ നടപടികളൊന്നും പാടില്ലെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സംഭവം.

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Supreme court (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 1:29 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ജൂലൈയിൽ നടന്ന കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി(സിജെപി) പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥിക്ക് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് നോട്ടീസ് അയച്ച സംഭവത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി സുപ്രീം കോടതി. സിജെപി പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെയുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ എഫ്‌ഐആറുകളും (FIR) സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കുകയും, വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ ഭാവിയിൽ നിർബന്ധിത നിയമ നടപടികളൊന്നും പാടില്ലെന്ന് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്‌ത സാഹചര്യത്തിൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് എങ്ങനെ ഇത്തരമൊരു നോട്ടീസ് അയക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു.

മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് അത്തരമൊരു നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുക? രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഒരു വിദ്യാർഥിക്കെതിരെയും നിർബന്ധിത നടപടികൾ പാടില്ലെന്ന് കോടതി ഉത്തരവ് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നുവെന്നും കോടതി ചോദിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ 1-ന്, സിജെപി പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എല്ലാ കേസുകളും റദ്ദാക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനയുടെ 142-ാം അനുച്ഛേദപ്രകാരമുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അധികാരം വിനിയോഗിച്ചിരുന്നു.

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ഈ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ജൂലൈ 20-നും 25-നും ഇടയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത എഫ്.ഐ.ആറുകൾ തുടർനടപടികളോ അന്വേഷണമോ കൂടാതെ അവസാനിപ്പിച്ചതായി കണക്കാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ പുതിയ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുതെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു.

ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലെ വിദ്യാർഥിയുടെ വിഷയം മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ബിശ്വജിത് ഭട്ടാചാര്യയാണ് കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. സെപ്റ്റംബർ 4-ന് വിദ്യാർഥിക്ക് നൽകിയ നോട്ടീസിനെക്കുറിച്ച് ഗൗതം ബുദ്ധ് നഗർ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിൽ നിന്നും എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റുമാരിൽ നിന്നും കോടതി വിശദീകരണം തേടുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണമെന്ത്?

ഗൗതം ബുദ്ധ് സർവകലാശാലയിലെ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർഥിയായ അക്ഷത് ത്രിപാഠിക്ക് സെപ്റ്റംബർ 4-ന് നൽകിയ നോട്ടീസ് പിറ്റേദിവസം തന്നെ പിൻവലിച്ചതായി കോടതിയെ അറിയിച്ചു. സർക്കാരിനെതിരായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുവെന്നും ജന്തർ മന്തറിൽ നടന്ന സി.ജെ.പി. (CJP) പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രേരിപ്പിച്ചുവെന്നും ആരോപിച്ചായിരുന്നു ത്രിപാഠിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നത്.

സിജെപി പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിദ്യാർഥിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയ ഈ സംഭവത്തെ ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വെച്ചുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമെന്ന് അഭിഭാഷകൻ ഭട്ടാചാര്യ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കോടതി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

ഭട്ടാചാര്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ യുവാക്കൾക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും പാടില്ലെന്ന ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കെ ഒരു എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്‌ട്രേറ്റിനോ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനോ എങ്ങനെയാണ് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് തങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു.

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SC CRITICIZES NOIDA MAGISTRATE
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SC
SC AGAINST GREATER NOIDA MAGISTRATE
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