'മാസ്ക് ഒന്നും പോരാ... സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരം', ഡല്ഹിയില് വെർച്വലായി വാദം കേള്ക്കാൻ നിർദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി
ഡൽഹിയിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിരോധിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
By Sumit Saxena
Published : November 13, 2025 at 6:02 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ വായു മലിനീകരണ തോത് വളരെ ഗുരുതരമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡൽഹിയിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാസ്ക് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിരോധിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ കേസുകളില് വാദം കേള്ക്കുന്നതിന് വെർച്വലായി ഹാജരാകാൻ അഭിഭാഷകരോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ഇപ്പോഴത്തെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വായു മലിനീകരണം വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു. ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് പി എസ് നരസിംഹ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്, വായു മലിനീകരണ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമാണെന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിട്ടും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ നേരിട്ട് ഹാജരായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു.
വിഷവാതകം ശ്വസിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ പി എസ് നരസിംഹ, അതുൽ എസ് ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഹാജരാകുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു വെർച്വലായി വാദം കേള്ക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ദയവായി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. മലിനീകരണം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം മോശമാകുന്നതിനും കാരണമാകും. മാസ്കുകൾക്ക് പോലും പ്രതിരോധിക്കാനാകുന്നില്ല. ഈ വിഷയം ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും" എന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ (സിപിസിബി) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, നഗരത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) 404 ആയിരുന്നു. ഇത് അപകടകരമാം വിധം ഉയർന്ന മലിനീകരണ തോതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹി എൻസിആർ മേഖലയിലെ വായു മലിനീകരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് കർഷകർ വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് അധികൃതര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇത് തടയാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് നിലവിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ബുധനാഴ്ച സുപ്രീം കോടതി പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സർക്കാരുകളോട് നിർദേശിച്ചു.
തിങ്കളാഴ്ച തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300 നും 400 നും ഇടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ വായു ഗുണനിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി മെച്ചമായിരുന്നില്ല, ഫരീദാബാദ് 312, ഗാസിയാബാദ് 318, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ 325, ഗുരുഗ്രാം 328, നോയിഡ 310 എന്നിങ്ങനെയാണ് വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയുടെ സ്ഥിതി. ഇവയെല്ലാം വളരെ ഗുരുതരമായ മലിനീകരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇത്തരത്തിൽ മലിനമായ വായു ദീർഘനേരം ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥത, വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസകോശ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വഷളാകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്ദർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ നഗരത്തിൽ പുകമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞതിനാൽ പല നിവാസികളും ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും കണ്ണിനും തൊണ്ടയ്ക്കും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
