ETV Bharat / bharat

'മാസ്‌ക് ഒന്നും പോരാ... സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരം', ഡല്‍ഹിയില്‍ വെർച്വലായി വാദം കേള്‍ക്കാൻ നിർദേശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി

ഡൽഹിയിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാസ്‌ക് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിരോധിക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

DELHI POLLUTION AIR QUALITY MANAGEMENT SUPREME COURT VIRTUAL HEARINGS
Representational Image (PTI)
author img

By Sumit Saxena

Published : November 13, 2025 at 6:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ വായു മലിനീകരണ തോത് വളരെ ഗുരുതരമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ഡൽഹിയിലെ വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാസ്‌ക് ധരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം പ്രതിരോധിക്കാനാകില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതിനാൽ കേസുകളില്‍ വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിന് വെർച്വലായി ഹാജരാകാൻ അഭിഭാഷകരോട് സുപ്രീം കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇപ്പോഴത്തെ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള വായു മലിനീകരണം വളരെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്‌ച പറഞ്ഞു. ഒരു കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ ജസ്റ്റിസ് പി എസ് നരസിംഹ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച്, വായു മലിനീകരണ സ്ഥിതി വളരെ ഗുരുതരമാണെന്ന് കോടതിയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് സൗകര്യം ലഭ്യമായിട്ടും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകർ നേരിട്ട് ഹാജരായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ബെഞ്ച് ആരാഞ്ഞു.

വിഷവാതകം ശ്വസിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുമെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ പി എസ് നരസിംഹ, അതുൽ എസ് ചന്ദൂർക്കർ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഹാജരാകുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു വെർച്വലായി വാദം കേള്‍ക്കാൻ സൗകര്യമുണ്ട്. ദയവായി അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. മലിനീകരണം വലിയ നാശനഷ്‌ടങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം മോശമാകുന്നതിനും കാരണമാകും. മാസ്‌കുകൾക്ക് പോലും പ്രതിരോധിക്കാനാകുന്നില്ല. ഈ വിഷയം ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും" എന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി.എസ്. നരസിംഹ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ (സിപിസിബി) റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, നഗരത്തിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (എക്യുഐ) 404 ആയിരുന്നു. ഇത് അപകടകരമാം വിധം ഉയർന്ന മലിനീകരണ തോതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡൽഹി എൻസിആർ മേഖലയിലെ വായു മലിനീകരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് കർഷകർ വൈക്കോൽ കത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് അധികൃതര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇത് തടയാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെക്കുറിച്ച് നിലവിലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ബുധനാഴ്‌ച സുപ്രീം കോടതി പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന സർക്കാരുകളോട് നിർദേശിച്ചു.

തിങ്കളാഴ്‌ച തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക 300 നും 400 നും ഇടയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ വായു ഗുണനിലവാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അയൽ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥിതി മെച്ചമായിരുന്നില്ല, ഫരീദാബാദ് 312, ഗാസിയാബാദ് 318, ഗ്രേറ്റർ നോയിഡ 325, ഗുരുഗ്രാം 328, നോയിഡ 310 എന്നിങ്ങനെയാണ് വായു ഗുണനിലവാര സൂചികയുടെ സ്ഥിതി. ഇവയെല്ലാം വളരെ ഗുരുതരമായ മലിനീകരണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ മലിനമായ വായു ദീർഘനേരം ശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ, കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥത, വിട്ടുമാറാത്ത ശ്വാസകോശ, ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ വഷളാകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് വിദഗ്‌ദർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ നഗരത്തിൽ പുകമഞ്ഞ് നിറഞ്ഞതിനാൽ പല നിവാസികളും ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും കണ്ണിനും തൊണ്ടയ്ക്കും അസ്വസ്ഥതയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു.

Also Read: അഹമ്മദാബാദ് വിമാന ദുരന്തം; വൈമാനികനെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

TAGGED:

DELHI AIR POLLUTION
AIR QUALITY MANAGEMENT DELHI
SUPREME COURT
DELHI AIR POLLUTION CONSEQUENCES
SC ARGUES VIRTUAL HEARINGS DELHI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.